Vészhelyzet Ferihegyen: több gép sem tudott leszállni, kiderült mi volt az oka

Éjszakai front okozott szélnyírást Ferihegyen, melyről Tóth Tamás, a közmédia meteorológusa is közzé tett egy bejegyzést Facebook oldalán.

A ritka természeti jelenség miatt szinte minden érkező gép átstartolt, átirányították, valamint számos másik pályára próbálkozásra is szükség volt. Alaposan felkavarodott az éjféli érkező forgalom - de végül mindenki leért biztonságban.

Na de mi is az a szélnyírás és miért veszélyes mindenre, ami a repüléssel kapcsolatos?

Nagyon keveset hallunk róla, pedig ha kialakul, igen veszélyes jelenség a repülésre.

23-án éjfél előtt, amikor megérkezett a front, pont ilyen alakult ki Ferihegyen, ráadásul nem is csak néhány percre, hanem hosszabb ideig is, ezért több repülőgép nem tudott leszállni, volt, amelyik négyszer átstartolt a kifutópálya felett.

A szélnyírás (wind shear) a szélsebesség vagy szélirány hirtelen, nagy mértékű megváltozása a térben vagy időben — gyakran a felszín közelében. A repülőtereken ez különösen veszélyes a fel- és leszállás során, amikor a repülőgép kis magasságban, alacsony sebességgel repül, és kevés mozgástere van a hibajavításra.

Tóth Tamás posztjából többek között az is kiderül, hogy ez a ritka természeti jelenség, pontosan miért is a repülés egyik legveszélyesebb időjárási tényezője.

