Székesfehérvárra érkezik az MCC gimnáziumi rangsor-turné

Mitől lesz egy iskola igazán sikeres? Hogyan lehet bekerülni Magyarország 100 legjobb gimnáziuma közé – és mit jelent mindez a tanároknak, a diákoknak és az egész közösségnek? Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsora 400 gimnázium teljesítményét vizsgálta átfogó módon, közhiteles adatok felhasználásával, az MCC és az Oktatási Hivatal együttműködésében.

Az MCC Székesfehérvárra érkező rendezvénysorozatában Wittmann Zsolt, a MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője beszélget a 2025. évi gimnáziumi rangsor legjobb vármegyei gimnáziumainak vezetőivel és a Székesfehérvári Tankerületi Központ szakmai vezetőjével. A beszélgetés során szó lesz arról, mi a titka a kiemelkedő iskolai teljesítménynek, milyen kihívásokkal néznek szembe a vezetők nap mint nap, és hogyan lehet motiválni a diákokat a digitális zajban.

A beszélgetés résztvevői:

• Alföldiné Balázs Bernadett, a Ciszterci Szent István Gimnázium oktatási igazgatóhelyettese

• Baloghné Szücs Klára, a Székesfehérvári Tankerületi Központ szakmai vezetője

• Siposné Tóth Krisztina, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola főigazgatója

• Tamás Renáta, a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatója

• Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium főigazgatója

Az esemény időpontja október 16., csütörtök, 17.00 óra. Az eseményen történő részvétel ingyenes, de minden esetben regisztrációhoz kötött. Regisztráció az alábbi linken lehetséges.

