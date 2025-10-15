október 15., szerda

Kétnapos konferencia a koronázóvárosban

54 perce

Székesfehérváron tartják a Magyarországi Egészségügyi Napokat

A XXXI. Magyarországi Egészségügyi Napok kétnapos konferenciájának ad otthont Székesfehérvár. A program szerda reggel vette kezdetét.

Feol.hu

A Mercure Hotel Magyar Királyban nyitotta meg a két napon át tartó találkozót Bakos Gábor, a Szent György Kórház főigazgatója, Imre Tímea, a kórház gazdasági igazgatója és Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. 

Forrás: ÖKK

E program célja, hogy az egészségügyi szektorban dolgozók tapasztalatot és tudást cseréljenek egymással, valamint megismerjék a legfrissebb törvényi szabályozásokat.

Mészáros Attila köszöntőjében arra tért ki, hogy az egészségügy kapcsán többnyire a gyógyításról és az ápolásról esik szó és kevésbé kerülnek szóba azok, akik szintén ebben az ágazatban – gazdasági munkatársak, ügyintézők – dolgoznak, pedig megérdemelnék – számol be az eseményről az ÖKK.

Ugyancsak ezen dolgozók munkájának fontosságát hangsúlyozta a főigazgató is, aki, mint azt elmondta: az intézmény működésében elengedhetetlen szerepe van azoknak a kollégáknak, akik a kórházi feladatok ezen részét látják el.

Forrás: ÖKK

Végezetül pedig Imre Tímea szólt néhány szót a jelenlévőknek. A gazdasági igazgató úgy fogalmazott, hogy az egészségügyben gazdasági, műszaki területen dolgozó szakemberek mindig a tőlük telhető maximumot nyújtják munkájuk során. 

A kétnapos konferencia a továbbiakban előadásokkal és szakmapolitikai fórummal folytatódik. 



 

 

