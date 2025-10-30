2 órája
Hosszított nyitvatartás és mindenszenteki vásár a városi piacon
A székesfehérvári Városi Piac ezen a héten különleges nyitvatartással várja a vásárlókat. Hétfőtől péntekig hoszabb ideig tartanak nyitva a standok, így a reggeli bevásárlástól a délutáni friss termékek beszerzéséig mindenki talál magának megfelelő időpontot.
Hétfőtől péntekig reggel 5:00 órától egészen 17:00 óráig tartanak nyitva a standok a székesfehérvári városi piacon. Péntekkel azonban nem ér véget a piacozás, hiszen szombaton Mindenszenteki vásárral, vasárnap pedig bolhapiaccal várja a vásárlókat a városi piac – tájékoztatott közösségi oldalán Székesfehérvár városgondnoksága.
Ezzel készül a székesfehérvári városi piac
November 1-jén, szombaton Mindenszenteki vásárral készül a városi piac, ahol 6:00 és 12:00 óra között várják a lakosságot szezonális portékákkal, virágokkal, koszorúkkal és friss, hazai termékekkel. A temetőlátogatásokhoz és az ünnepi készülődéshez minden megtalálható lesz egy helyen.
Vasárnap bolhapiac költözik a csarnokba, ugyancsak 6:00 és 12:00 óra között. Ilyenkor sokan érkeznek régi kincsekkel, egyedi darabokkal és különleges kuriózumokkal, ezért érdemes korán érkezni, hogy a legjobb portékákra lecsaphassunk. A piac üzemeltetői mindenkit szeretettel várnak a hosszú hétvégén is.
