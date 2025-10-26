2 órája
Újra kinyit a legendás fehérvári szórakozóhely
Újra kinyit a legendás szórakozóhely, amely diszkóként 1977-ben kezdte meg működését. Anno az első lemezlovas Szabadkai Balázs volt. Az utóbbi nyolc évben a korábbi kosárlabdázó, Tunyogi Gábor üzemelteti a székesfehérvári szórakozóhelyet, amely június elején bezárta kapuit.
Azonban kisebb átalakítások nyomán – később, az elkövetkező hónapokban komolyabb beavatkozásokat is terveznek székesfehérvári szórakozóhelyen - október 31-én, pénteken 22.30-kor, valamint másnap november 1-én, szintén a késői órákban várja a bulizni vágyókat. A szórakozni vágyók számára ez megnyugvást jelent, ugyanis az utóbbi fél évben arról szóltak a hírek, hogy az Albabár a nyári szünet után ki sem nyit a jelenlegi üzemeltetővel.
A nagy múltú székesfehérvári szórakozóhely újra kinyit
A Fejér Megyei Hírlap lassan fél évszázados, megsárgult, 1977. július 14-i példánya árulkodik arról, hogy a vendéglátóipari egység diszkóklubként minden hétfő, este 18-tól 22-ig várta a fiatalokat. Mindössze 90 tini táncolhatott itt, dallamos, funky stílusú zenékre, az írás szerint 3-400-an szerettek volna bejutni, de akkoriban száz fő alatt maximálták a belépésre jogosultak számát. Tehát iparkodniuk kellett azoknak a tizenéveseknek, akik önfeledtek szerettek volna bulizni, a hét első munkanapján. Ma már alig hihető, de akkoriban ez volt a bevált gyakorlat a diszkókban. Azóta nagyot változott a világ.
− Információim szerint, az akkori munkatársak elbeszélései alapján zenekar játszott élőben az Albában, amely a népszerű Alba Regia Szálló éjszakai bárjaként üzemelt. Döntően a hotel külföldi vendégei számára tartott nyitva minden éjszaka, vasárnap kivételével – mondja Tunyogi Gábor, aki 2017-ben vette át a jelenlegi bár üzemeltetését. - Fehérváron születtem, azóta is ez az otthonom, 1989-ben diszkósként kerültem az Albába, ez volt az első hivatalos munkahelyem, lemezbemutatóként. Három éven át hetente ötször dolgoztam itt, Horváth István barátommal váltottuk egymást. Aztán diszkóztam Enyingen, a Balatonon, majd az ország akkori legnagyobb diszkójában, a budai High Life-ban, hét éven át, amikor a klub 1999-ben bezárt, visszatértem Fehérvárra, a Bahnhof-ot állomásfőnökként üzemeltettem, 2011-ig. A Velencei-tónál a Hifiházat – annak idején a nyolcvanas évek népszerű lemezlovasa, Arató András adta ezt a nevet -, tehát a nyári diszkót kinyitottuk a középkorosztálynak, az említett, legendás lemezlovas tért vissza. Majd lassan egy évtizede következett számomra az Albabár.
Tunyogi Gábor azt mondja, bár az utóbbi időszakban voltak benne kételyek, érdemes-e ismét kinyitni a szórakozóhelyet, immár ismét lendületbe került, újult erővel vág az elkövetkező hónapoknak.
− Augusztus lelkileg talán életem legnehezebb időszaka volt számomra, kemény időszakon vagyok túl. Azóta sem könnyű, de akkor különösen úgy éreztem, hogy eltűnt belőlem minden, ami örömöt okozott, erőt adott az Albabár üzemeltetéséhez. Még a zenélés, a zenehallgatás sem ment, pedig utóbbi az életem fontos része. Akkor valóban elengedtem mindent, ami a szórakoztatóiparral kapcsolatos, tulajdonképpen az elmúlt majdnem 40 évet. Közben Budapesten üzletvezető lettem egy exkluzív szórakozóhelyen, ahol profi csapattal dolgozhatok. Nagyon élveztem a munkát, a kollégák gyorsan befogadtak, ötletelhettem, megvalósíthattam több elképzelésemet. Bár az Albabárt újra nyitjuk, ami számomra ismét a fő csapásirány lesz, maradok a fővárosban is, jól érzem ott magam. A nyári apátia után újra élvezem a zenét és már mosolyogni is tudok. Az Albabár eladása is szóba került, tárgyaltam érdeklődőkkel, de szinte az összes vevőjelölt megerősített abban, hogy ez egy nagyon jól „összerakott“ klub, de nélkülem nem biztos, hogy menne. Ugyanezt az érzést közvetítették a telefonhívások az elmúlt két hónapban, érdeklődtek, mikor nyitunk ki végre. Kihagytuk a szeptembert, valamint szinte a teljes, októbert, egyre több visszajelzés volt, hogy hiányzik a sok színes program, amit hétről hétre, évről évre biztosítottunk a 16-60 éves korosztálynak. Ezért hoztuk meg a döntést, folytatjuk azt, amit korábban elkezdtünk.
Pénteken a fiatalokat, szombaton az idősebb korosztályt várják, október 31-től. Ahogy a korábbi években, ezentúl is gyakran érkeznek hozzájuk ismert fellépők, kisebb koncertekre is sor kerül a nagyteremben, ahol a két házigazda továbbra is Tégla és Dave S lesz, akik nyaranta a siófoki Renegade klubban zenélnek, immár tizenöt éve.
− Mindenkinek köszönöm, aki tartotta bennem a lelket, a folytatásra bíztatott. Ők voltak többen, nem pedig azok, akik a „Nincs egy normális szórakozóhely Fehérváron.” mondatot kommentelik már évek óta. Ők a legnagyobb rombolói a még meglévő vendéglátóhelyeknek a városban. Mert meggyőződésem, megfelelő a paletta, hétvégén mindenki megtalálja az ízlésének, zenei világának megfelelő helyszínt a szórakozásra. A Halloween számunkra a feltámadás lesz, remélem, sokan ellátogatnak hozzánk. Sok minden megváltozik idén az Albabárban. Többek között az átalakított, korábbi kisterem sem csak zártkörű rendezvények helyszíne lesz, bárként üzemel majd, halkabban szól a zene, beszélgetni, de akár táncolni is lehet. Ott a házigazda pénteken és szombaton Embryo lesz, aki korábban a Paraba és a Vesztegzár lemezlovasa volt.
