Újra kinyit a legendás fehérvári szórakozóhely

Azonban kisebb átalakítások nyomán – később, az elkövetkező hónapokban komolyabb beavatkozásokat is terveznek székesfehérvári szórakozóhelyen - október 31-én, pénteken 22.30-kor, valamint másnap november 1-én, szintén a késői órákban várja a bulizni vágyókat. A szórakozni vágyók számára ez megnyugvást jelent, ugyanis az utóbbi fél évben arról szóltak a hírek, hogy az Albabár a nyári szünet után ki sem nyit a jelenlegi üzemeltetővel.

Rövidesen nyit az Albabár, a népszerű székesfehérvári szórakozóhely a belváros közelében

Fotó: Horog László/FMH

A nagy múltú székesfehérvári szórakozóhely újra kinyit

A Fejér Megyei Hírlap lassan fél évszázados, megsárgult, 1977. július 14-i példánya árulkodik arról, hogy a vendéglátóipari egység diszkóklubként minden hétfő, este 18-tól 22-ig várta a fiatalokat. Mindössze 90 tini táncolhatott itt, dallamos, funky stílusú zenékre, az írás szerint 3-400-an szerettek volna bejutni, de akkoriban száz fő alatt maximálták a belépésre jogosultak számát. Tehát iparkodniuk kellett azoknak a tizenéveseknek, akik önfeledtek szerettek volna bulizni, a hét első munkanapján. Ma már alig hihető, de akkoriban ez volt a bevált gyakorlat a diszkókban. Azóta nagyot változott a világ.

Régi, 1977-es újságcikk az Albabárról a Fejér Megyei Hírlapban

Forrás: FMH-archívum

− Információim szerint, az akkori munkatársak elbeszélései alapján zenekar játszott élőben az Albában, amely a népszerű Alba Regia Szálló éjszakai bárjaként üzemelt. Döntően a hotel külföldi vendégei számára tartott nyitva minden éjszaka, vasárnap kivételével – mondja Tunyogi Gábor, aki 2017-ben vette át a jelenlegi bár üzemeltetését. - Fehérváron születtem, azóta is ez az otthonom, 1989-ben diszkósként kerültem az Albába, ez volt az első hivatalos munkahelyem, lemezbemutatóként. Három éven át hetente ötször dolgoztam itt, Horváth István barátommal váltottuk egymást. Aztán diszkóztam Enyingen, a Balatonon, majd az ország akkori legnagyobb diszkójában, a budai High Life-ban, hét éven át, amikor a klub 1999-ben bezárt, visszatértem Fehérvárra, a Bahnhof-ot állomásfőnökként üzemeltettem, 2011-ig. A Velencei-tónál a Hifiházat – annak idején a nyolcvanas évek népszerű lemezlovasa, Arató András adta ezt a nevet -, tehát a nyári diszkót kinyitottuk a középkorosztálynak, az említett, legendás lemezlovas tért vissza. Majd lassan egy évtizede következett számomra az Albabár.