Menjek vagy maradjak

2 órája

Vita: rég osztotta meg ennyire a fehérváriakat bármi

Felmerült a nagy kérdés, hogy vajon jó helyen történik a termények árusítás vagy sem? A székesfehérvári piac sokak szerint kinőtte a helyet, és nagyobbat igényel, valahol máshol. Mások az ellen kardoskodnak, hogy bárki is elköltöztesse az utolsó helyet, ahol termelő és vásárló még találkozik.

Palocsai Jenő

Rendszeresen tesz fel kérdéseket a feol.hu, hogy kiderüljön, mi is foglalkoztatja az olvasókat. Legutóbb egy megosztó téma vetődött fel. Sokak szerint rossz helyen van a székesfehérvári piac, mert az kinőtte a rendelkezésre álló teret, míg megint mások a védelmükbe vették a jelenlegi piacot, mert az jó, elfér, és kiváló hely neki a régi jól megszokott terület. A polémiába a portálunk is beszállt, feltette azt a kérdést, hogy hová lenne érdemes költöztetni a piacot.

„A székesfehérvári piac területén sok az eladó, kevés a hely”

Volt olyan olvasónk, aki szerint mindenképp nagyobb helyre lenne szüksége a piacnak.

– Nem csak a sima piacon, hanem a vasárnaponkénti bolhapiacon is több hely kellene, mert már nincs szabad asztal, sem bent, sem kint, vagyis túl sok az eladó és kevés a hely. Nem kellene annyi fix virágos, főleg, hogy a plázában is van, olcsóbban, és szemben a szupermarket oldalában is. Indokolatlan ennyi virágos, a helyükre simán mehetne még pár asztal árusoknak, és a beugró helységekbe is fix asztalt kéne tenni – fogalmaz az egyik, míg a másiknak konkrét tervei is vannak az új helyszínt illetően.

Tolnai utca és Sörház tér is szóba került

– A Tolnai utcai Spar helyére kellene költöztetni a piacot. Az egy központi hely, és van parkolási lehetőség is – szól a javaslat, míg mások a Sörháztér 3 szám alatt, vagy a murvás parkoló helyén, egy mélygarázs tetején képzelik el a fehérvári piac jövőjét.

A hűség nem ment ki a divatból

Amíg a kommentelő olvasóink egy része számtalan kreatív ötlettel rukkolt elő, addig többen is jelezték, hogy nem jó maga a gondolat, vagyis a piac helyének megváltoztatása. Ők röviden csak annyit írtak, hogy „Inkább maradj, nem kell költözz sehova”, vagy azt hogy sehova ne költözzön. Jó ott, ahol mindig is volt.

 

