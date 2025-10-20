Új helyre költözhet a székesfehérvári piac

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, még év elején egy szakmai rendezvényen Garbutt-Pál Erika, a CBRE Kiskereskedelmi Bérbeadási Igazgatója arról beszélt, hogy az Indotek Group jelentős átalakításokat tervez – többek között – a székesfehérvári Alba Plazában. Az elhangzottak szerint a belvárosi bevásárlóközpont felújítása és bővítése 2026 és 2028 között valósulhat meg, a tervek szerint a jelenlegi épület korszerűsítése mellett a murvás parkoló beépítése is megkezdődhet. A projekt célja, hogy a pláza 2028-ra modernizált, megújult környezetben, új funkciókkal és kibővített szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Mindez azonban azt is jelenti, hogy a pláza épületében működő székesfehérvári piacnak is költöznie kell arra az időre, míg a pláza körüli munkálatok tartanak.

Az tervek szerint az új székesfehérvári piac már nem két, hanem csak egyszintes lesz

Új otthon után néz a székesfehérvári piac

A székesfehérvári piac költöztetéséről Bozai István városgondnokot kérdeztük pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága által szervezett tökfesztivál megnyitója után a székesfehérvári városi piacon. Mint ahogy az köztudott, az Alba Pláza átépítés elé néz, ami azzal jár, hogy a közvetlen szomszédságában álló városi piacnak is ideiglenesen új otthon után kell néznie.

Ennek kapcsán Bozai István elmondta, hogy most azért tapasztalható némi csökkenés a piac forgalmában, mert az árusok jól tudják, hamarosan be kell zárniuk a jelenlegi helyen, s már nem költenek pénzt egy újabb standra a piacon. – A piac valószínűleg még egy évig maradhat a jelenlegi épületben. Már intenzív tárgyalások folynak arról, hogy hol legyen majd az új piac, valamint, hogy a jövőben a pláza számít-e a városi piac jelenlétére avagy sem. Azt gondolom, hogy aminek nagyon komolyan meg kell változnia, azon túl, hogy lesz egy sokkal jobb piac, az az árusok nyitvatartása – mondta el Bozai István, hozzáfűzve, hogy nemcsak többet kellene majd nyitvatartani, hanem más időpontokban is, hiszen a hétköznap reggeli nyitvatartás a nyugdíjasokon túl nem igazán kedvez senkinek sem, aki dolgozni jár, ezzel pedig komoly vásárlóerőt veszít a piac.