Megvan a dátum: ekkor nyit a Mömax Székesfehérváron!

Már nem kell sokat várni egy új székesfehérvári nagyáruházra, hiszen közeleg a nyitás időpontja! A nyitás reggelén különféle akciókkal és ajándékokkal készül a vásárlóknak a székesfehérvári Mömax áruház.

Egy ideje már lehet tudni, hogy Mömax áruház nyílik Székesfehérváron a Holland fasor 1/a címen. Az építkezés nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődött, mostanra pedig el is készült a székesfehérvári Mömax, amely hamarosan fogadja is a vásárlókat.

Ajándékokkal és akciókkal nyit a székesfehérvári Mömax

Az 5 ezer négyzetméteres székesfehérvári Mömax nyitásának időpontja október 15., szerda 07.00 óra, ekkortól várja vásárlóit, akiknek különféle akciókkal és meglepetésekkel is készülnek. Aznap az első 3 ezer vásárló ajándék üdítőt kap, az első ezer vásárló az áruház logójával ellátott ajándékokat vihet haza, míg október 18-án és 19-én 250-250 vásárló 20 ezer forint feletti vásárlás esetén egy grillcsirkével is gazdagodik. Szintén e napokon 40 ezer forint feletti vásárlás és 70 ezer forint feletti vásárlás esetén is jár ajándék. A nyitás napján, tehát 15-én az első 50 vásárló egy kiválasztott termékre 50 százalékos árengedményt kap. 15-én délelőtt és délután egy csodálatos ara papagájjal is lehet majd fényképezkedni. Az akciók részletei az áruház honlapján érhetőek el.

 

 

