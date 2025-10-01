A belváros szívében szólt a muzsika a zene világnapján (galéria)

A zene világnapját ünnepelték október 1-jén a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és pedagógusai a belvárosban.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A közönség kórusműveket, kamaraprodukciókat, klasszikus, népzenei és könnyedebb darabokat is hallhatott, az esemény célja pedig az volt, hogy a zene örömét az iskola falain túl is megosszák a város lakóival.