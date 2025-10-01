október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös zenélés

1 órája

A belváros szívében szólt a muzsika a zene világnapján (galéria)

Címkék#muzsika#világnap#esemény

Közös zenéléssel lepték meg a belváros járókelőit a fehérvári zeneiskola diákjai és tanárai a zenevilágnapján. A program sokszínű műsorral mutatta meg: a muzsika valóban közös nyelv.

Feol.hu
A belváros szívében szólt a muzsika a zene világnapján (galéria)

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A zene világnapját ünnepelték október 1-jén a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és pedagógusai a belvárosban. 

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A közönség kórusműveket, kamaraprodukciókat, klasszikus, népzenei és könnyedebb darabokat is hallhatott, az esemény célja pedig az volt, hogy a zene örömét az iskola falain túl is megosszák a város lakóival.

A belváros szívében szólt a muzsika a zene világnapján

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu