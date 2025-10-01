Közös zenélés
A belváros szívében szólt a muzsika a zene világnapján (galéria)
Közös zenéléssel lepték meg a belváros járókelőit a fehérvári zeneiskola diákjai és tanárai a zenevilágnapján. A program sokszínű műsorral mutatta meg: a muzsika valóban közös nyelv.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
A zene világnapját ünnepelték október 1-jén a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és pedagógusai a belvárosban.
A közönség kórusműveket, kamaraprodukciókat, klasszikus, népzenei és könnyedebb darabokat is hallhatott, az esemény célja pedig az volt, hogy a zene örömét az iskola falain túl is megosszák a város lakóival.
A belváros szívében szólt a muzsika a zene világnapjánFotók: Nagy Norbert / FMH
