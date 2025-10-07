Legjobb fotók, felejthetetlen pillanatok - Ön is megtalálja magát? (galéria)

Sport és közösség

​A hétvége kezdetén a sporté volt a főszerep: az Aszalvölgyi Focikupa izgalmas mérkőzésekkel és remek hangulattal várta a résztvevőket és a szurkolókat. Ezzel párhuzamosan a közösségi összefogás is szerepet kapott, hiszen a belvárosban a mellrák elleni séta résztvevői a prevenció fontosságáért, önmaguk egészségéért és a betegséggel küzdők bátorításáért vonultak fel.

​A nosztalgia varázsa

​Idén utoljára érkezett Fejérbe a nagy becsben tartott nosztalgia gőzmozdony. Rekedtes vonatfüttyével és impozáns megjelenésével mindig várva-várt jelenség a vonatkedvelők számára. A gőzös érkezése igazi időutazás volt.

​Kedvencek és gasztronómiai különlegességek

​Természetesen az állatok világnapja is központba került a programkavalkádban, mindemellett pedig a helyi ízek kedvelőit a legjobb sajtok kóstolójával kényeztették Martonvásáron. A messze földön híres Móri Bornapok pedig mindenkit levett a lábáról.