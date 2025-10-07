1 órája
Legjobb fotók, felejthetetlen pillanatok - Ön is megtalálja magát? (galéria)
Színes programkavalkád volt az elmúlt héten és a hétvégén is. Székesfehérvár és környéke ismét a középpontban volt. Fejér vármegye ismét eseménydús napokat zárt: volt sport, jótékonyság, nosztalgia, állatszeretet és hagyományőrzés is. Készüljön fel az utazásra a legjobb pillanatok között!
A nosztalgiavonatra sokan voltak kíváncsiak, de ez csak egy a felejthetetlen pillanatok közül.
Fotó: Fehér Gábor
Fotósaink szorgosan járták a helyszíneket, és összeszedték a legemlékezetesebb képeket Székesfehérvárról és környékéről, hogy Ön újra átélhesse a hétvége és a hét legszebb pillanatait.
Székesfehérváron kezdődött a móka
Hét közben a zenei dallamoké és az időseké volt a főszerep a vármegye több településén is. Székesfehérváron például a Madách Színház sztárjai, Sári Évi, Pesák Ádám és Serbán Attila vitte táncba a szépkorúakat! Az Alba Regia Sportcsarnok megtelt érdeklődőkkel.
Telt házas extázis Fehérváron: A sztárok vitték táncba a szépkorúakat! (galéria)
Sport és közösség
A hétvége kezdetén a sporté volt a főszerep: az Aszalvölgyi Focikupa izgalmas mérkőzésekkel és remek hangulattal várta a résztvevőket és a szurkolókat. Ezzel párhuzamosan a közösségi összefogás is szerepet kapott, hiszen a belvárosban a mellrák elleni séta résztvevői a prevenció fontosságáért, önmaguk egészségéért és a betegséggel küzdők bátorításáért vonultak fel.
A nosztalgia varázsa
Idén utoljára érkezett Fejérbe a nagy becsben tartott nosztalgia gőzmozdony. Rekedtes vonatfüttyével és impozáns megjelenésével mindig várva-várt jelenség a vonatkedvelők számára. A gőzös érkezése igazi időutazás volt.
Kedvencek és gasztronómiai különlegességek
Természetesen az állatok világnapja is központba került a programkavalkádban, mindemellett pedig a helyi ízek kedvelőit a legjobb sajtok kóstolójával kényeztették Martonvásáron. A messze földön híres Móri Bornapok pedig mindenkit levett a lábáról.
Nézze meg a fotóválogatásunkat és élje át újra a hétvége legjobb pillanatait! Keresse meg magát, szeretteit, vagy netalántán kis kedvencét a képeken!
(Galéria a képre kattintva)
Legjobb fotók, felejthetetlen pillanatokFotók: Nagy Norbert, Fehér Gábor