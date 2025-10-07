október 7., kedd

Amire sokáig emlékezünk

1 órája

Legjobb fotók, felejthetetlen pillanatok - Ön is megtalálja magát? (galéria)

Címkék#állatok világnapja#Sári Évi#Aszalvölgyi Focikupa#sajt#idősek világnapja#mozdony#Madách Színház#móri bornapok

​Színes programkavalkád volt az elmúlt héten és a hétvégén is. Székesfehérvár és környéke ismét a középpontban volt. Fejér vármegye ismét eseménydús napokat zárt: volt sport, jótékonyság, nosztalgia, állatszeretet és hagyományőrzés is. Készüljön fel az utazásra a legjobb pillanatok között!

Feol.hu
Legjobb fotók, felejthetetlen pillanatok - Ön is megtalálja magát? (galéria)

A nosztalgiavonatra sokan voltak kíváncsiak, de ez csak egy a felejthetetlen pillanatok közül.

Fotó: Fehér Gábor

Fotósaink szorgosan járták a helyszíneket, és összeszedték a legemlékezetesebb képeket Székesfehérvárról és környékéről, hogy Ön újra átélhesse a hétvége és a hét legszebb pillanatait.

Fotósaink szorgosan járták a helyszíneket, és összeszedték a legemlékezetesebb képeket Székesfehérvárról, Mórról és Martonvásárról is. Ön is megtalálta magát?
Mindenki táncra perdült Székesfehérváron, fiatalok és idősek egyaránt.
Fotó: Nagy Norbert

Székesfehérváron kezdődött a móka

Hét közben a zenei dallamoké és az időseké volt a főszerep a vármegye több településén is. Székesfehérváron például a Madách Színház sztárjai, Sári Évi, Pesák Ádám és Serbán Attila vitte táncba a szépkorúakat! Az Alba Regia Sportcsarnok megtelt érdeklődőkkel.

Sport és közösség

​A hétvége kezdetén a sporté volt a főszerep: az Aszalvölgyi Focikupa izgalmas mérkőzésekkel és remek hangulattal várta a résztvevőket és a szurkolókat. Ezzel párhuzamosan a közösségi összefogás is szerepet kapott, hiszen a belvárosban a mellrák elleni séta résztvevői a prevenció fontosságáért, önmaguk egészségéért és a betegséggel küzdők bátorításáért vonultak fel.

​A nosztalgia varázsa

​Idén utoljára érkezett Fejérbe a nagy becsben tartott nosztalgia gőzmozdony. Rekedtes vonatfüttyével és impozáns megjelenésével mindig várva-várt jelenség a vonatkedvelők számára. A gőzös érkezése igazi időutazás volt.

​Kedvencek és gasztronómiai különlegességek

​Természetesen az állatok világnapja is központba került a programkavalkádban, mindemellett pedig a helyi ízek kedvelőit a legjobb sajtok kóstolójával kényeztették Martonvásáron. A messze földön híres Móri Bornapok pedig mindenkit levett a lábáról.

 

​Nézze meg a fotóválogatásunkat és élje át újra a hétvége legjobb pillanatait! Keresse meg magát, szeretteit, vagy netalántán kis kedvencét a képeken!

(Galéria a képre kattintva)

Legjobb fotók, felejthetetlen pillanatok

Fotók: Nagy Norbert, Fehér Gábor

 

