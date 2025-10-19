október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Generációk találkoztak

1 órája

Megható pillanatok: Öregdiákok találkoztak a felújított Tópartiban – galéria

Címkék#zsúr#tárlatvezetés#Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium#Székesfehérvár#idegenvezetés#öregdiák#Modern városok program

Aki nem volt ott, bánhatja! ​Felejthetetlen időutazásra hívta egykori diákjait Székesfehérvár egyik legfontosabb oktatási intézménye, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium. A patinás iskola a közelmúltban esett át teljes körű felújításon, és alig egy évvel a korszerűsített épület átadása után végre a régi öregdiákok is bejárhatták megszépült épületet.

Feol.hu

A szombaton délután tartott találkozó a nosztalgia és a hála jegyében telt. Az ünnepi alkalom becsengetéssel kezdődött, ami azonnal felidézte a székesfehérvári diákévek izgalmas pillanatait. Vizi László Tamásné, az intézmény igazgatója ünnepi beszédében találóan jellemezte az eseményt:

Aki nem volt ott, bánhatja! ​Képeken a felejthetetlen időutazás, amelyet a székesfehérvári Tóparti Gimnázium szervezett az öregdiákjainak.
Zsúr a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumban, megtelt a megújult épület öregdiákokkal.
Fotó: Fehér Gábor

 

Egy Zsúr, ahol a múlt és a jövő találkozik, és együtt ünnepelhetjük az iskola új korszakát, a tóparti közösségét... Ez az épület nem csupán tégla, beton és üveg, hanem emlékek, élmények és emberi történetek otthona. Generációk tanultak és dolgoztak itt, és most újra együtt lehetünk mindazokkal, akik ennek az iskolának a szellemét életre hívták!

Nosztalgikus felfedezés a székesfehérvári iskolában​

Az igazgatónő személyesen vezette körbe a tisztelt öregdiákokat a 3,2 milliárd forintos állami forrásból, a Modern Városok Program keretében megújuló  Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületében, bemutatva a modernizált osztálytermeket és közösségi tereket. A látogatók számára ez nem csupán egy épületbejárás volt, hanem egy időutazás is egyben, ahol a szép emlékek felelevenítése közben győződhettek meg róla, hogy az iskola – bár megújult köntösben – változatlan elhivatottsággal ad otthont az új nemzedékeknek. A hívó szóra több százan tették tiszteletüket az eseményen.
(Galéria a képre kattintva!)

Öregdiákok fedezték fel a felújított Tópartit

Fotók: Fehér Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu