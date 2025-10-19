Megható pillanatok: Öregdiákok találkoztak a felújított Tópartiban – galéria

A szombaton délután tartott találkozó a nosztalgia és a hála jegyében telt. Az ünnepi alkalom becsengetéssel kezdődött, ami azonnal felidézte a székesfehérvári diákévek izgalmas pillanatait. Vizi László Tamásné, az intézmény igazgatója ünnepi beszédében találóan jellemezte az eseményt:

Zsúr a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumban, megtelt a megújult épület öregdiákokkal.

Fotó: Fehér Gábor

Egy Zsúr, ahol a múlt és a jövő találkozik, és együtt ünnepelhetjük az iskola új korszakát, a tóparti közösségét... Ez az épület nem csupán tégla, beton és üveg, hanem emlékek, élmények és emberi történetek otthona. Generációk tanultak és dolgoztak itt, és most újra együtt lehetünk mindazokkal, akik ennek az iskolának a szellemét életre hívták!

Nosztalgikus felfedezés a székesfehérvári iskolában​

Az igazgatónő személyesen vezette körbe a tisztelt öregdiákokat a 3,2 milliárd forintos állami forrásból, a Modern Városok Program keretében megújuló Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületében, bemutatva a modernizált osztálytermeket és közösségi tereket. A látogatók számára ez nem csupán egy épületbejárás volt, hanem egy időutazás is egyben, ahol a szép emlékek felelevenítése közben győződhettek meg róla, hogy az iskola – bár megújult köntösben – változatlan elhivatottsággal ad otthont az új nemzedékeknek. A hívó szóra több százan tették tiszteletüket az eseményen.

(Galéria a képre kattintva!)