Több milliárd fejlesztésre

44 perce

Székesfehérvár több milliárdot költhet fejlesztésekre

Címkék#kerékpárút#szabadidőpark bánya#Vargha Tamás

Megvan a pozitív döntés, mely 7-8 milliárd forintos forrást juttat a megyeszékhelyre. A komoly fejlesztésekről szóló bejelentést Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Vargha Tamás tette október 3-án, a belvárosban, az Országalma előtti téren. Nem csak utak, óvodák is megújulnak.

Palocsai Jenő

Fontos útépítések, felújítások, belvárosi közterület-rekonstrukció és óvodafelújítások is várhatók a jövő év elején Székesfehérvár több területén is. Erről Vargha Tamás országgyűlési képviselő beszélt a téma kapcsán tartott sajtótájékoztatón október 3-án, az Országalmánál.

székesfehérvár
Székesfehérvár több milliárdot költhet fejlesztésekre - sajtótájékoztatót tartott Vargha Tamás országgyűlési képviselő.
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

EU források nélkül is megvalósulnak a fejlesztések Székesfehérváron

– A fehérváriakkal közösen végiggondoltuk, mit szeretnénk fejleszteni, ezek alapján elkészültek a tervek, és megtörtént a jóváhagyás. Mindezek elsősorban európai uniós fejlesztések lennének, ám az uniós források csak részben állnak rendelkezésre. Ugyanakkor sikerült elérnünk, hogy a magyar kormány akkor is támogatja ezeket a programokat, ha valamelyik fejlesztésnél kiderül, hogy részben vagy egészben az EU-s források nem fedezik azt. A magyar kormány tehát helytáll, minden programelem megvalósítható lesz – fogalmazott Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

A Bakonyi átkötő út is elkészül

A 7-8 milliárdos fejlesztési csomag egyik főbb eleme a közel négymilliárd forintot igényló projekt, melynek köszönhetően ,megvalósulhat a Bakony utca összekötése a 8-as számú főút elkerülő szakaszával, emellett épül kerékpárút és gyalogos forgalmi létesítmények is, sőt, a szóban forgó új útszakasz kerékpáros kapcsolatot kap a Maroshegy felé.

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az útépítéseknek itt nincs vége, ugyanis megújulhat az Úrhidai út belterületi szakasza is, vagyis az Úrhidai út – Lugosi utca kereszteződésében épült körforgalomtól egészen a város határáig készül el az új útpálya. A tervek szerint ezen a területen felülvizsgálják a csapadékvíz-elvezetés rendszerét is.

Folytatódik a Móri út felújítása is

A teljes forrásból egymilliárd forintot felemészt majd a Móri út rekonstrukciójának harmadik szakasza, vagyis új aszfalton autózhatunk hamarosan a Szent Vendel utcától a város határáig. Ennek keretében a Fecskepart utca új körforgalmú csomóponttal kapcsolódik majd a nagy forgalmú úthoz, ahol a kerékpárút is folytatódik.

A Pozsonyi út Fiskális út és Dévényi utca közötti szakaszának rekonstrukciója is megvalósulhat. Az említett út nagy forgalmat bonyolít, így azokon a részeken, ahol a nem megfelelő teherbírású az útpálya, ott teljes csere lesz és ezzel párhuzamosan megtörténik az új úton a közműcsere, és a buszöblök burkolatcseréje, a járda építése, valamint két új gyalogos-átkelőhely kiépítése is.

Mint megtudtuk, az útépítések az Építési és Közlekedési Minisztériummal szoros egyeztetéssel, valamint a Magyar Közúttal közös konzorciumban valósulnak majd meg.

Székesfehérvár belvárosa is tovább szépül

A székesfehérvári Belváros fejlesztése is folytatódik. Kiemelt feladat a zöldterületek növelése, és az utcabútorok kihelyezése. A Táncsics Mihály utca – Kossuth utca – Vasvári Pál utca tengelyében új burkolatot kapnak az utcák, emellett megújul a közvilágítás és a csapadékelvezető rendszer is.

Forrás: Feol archívum

A gyermekekre is gondoltunk

Vargha Tamás úgy fogalmazott: – A gyermekekre is gondoltunk. Ennek kapcsán elmondta, hogy a jelentős forrásnak köszönhetően több mint 580 millió forintból teljes körű rekonstrukción esik majd át az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája. Itt új tető és megújult homlokzat szerepel a tervek között, de megtörténik az akadálymentesítés és a napelemek telepítése is. A Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodájára és a hozzá kapcsolódó Tündérkert Bölcsődére közel 550 millió forintot fordítanak majd az EU-s forrásból.

Szabadidőpark a bánya környékén

A Rácbánya területe is átalakulhat a közeljövőben. Ott egy rekreációs funkciókat is magában foglaló szabadidőpark létesül. A fejlesztésnek köszönhetően rehabilitálják majd a vizes élőhelyként működő bányatavat és környékét, ahová új padok, és asztalok érkeznek majd, miközben megnő a tanösvény hossza.

A tervek készen állnak ám a folyamatok bonyolultsága okán a legvalószínűbb, hogy az óvodáknál történik meg először az a bizonyos első kapavágás, valamikor jövő tavasszal.

 

 

