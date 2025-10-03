Fontos útépítések, felújítások, belvárosi közterület-rekonstrukció és óvodafelújítások is várhatók a jövő év elején Székesfehérvár több területén is. Erről Vargha Tamás országgyűlési képviselő beszélt a téma kapcsán tartott sajtótájékoztatón október 3-án, az Országalmánál.

Székesfehérvár több milliárdot költhet fejlesztésekre - sajtótájékoztatót tartott Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

EU források nélkül is megvalósulnak a fejlesztések Székesfehérváron

– A fehérváriakkal közösen végiggondoltuk, mit szeretnénk fejleszteni, ezek alapján elkészültek a tervek, és megtörtént a jóváhagyás. Mindezek elsősorban európai uniós fejlesztések lennének, ám az uniós források csak részben állnak rendelkezésre. Ugyanakkor sikerült elérnünk, hogy a magyar kormány akkor is támogatja ezeket a programokat, ha valamelyik fejlesztésnél kiderül, hogy részben vagy egészben az EU-s források nem fedezik azt. A magyar kormány tehát helytáll, minden programelem megvalósítható lesz – fogalmazott Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

A Bakonyi átkötő út is elkészül

A 7-8 milliárdos fejlesztési csomag egyik főbb eleme a közel négymilliárd forintot igényló projekt, melynek köszönhetően ,megvalósulhat a Bakony utca összekötése a 8-as számú főút elkerülő szakaszával, emellett épül kerékpárút és gyalogos forgalmi létesítmények is, sőt, a szóban forgó új útszakasz kerékpáros kapcsolatot kap a Maroshegy felé.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az útépítéseknek itt nincs vége, ugyanis megújulhat az Úrhidai út belterületi szakasza is, vagyis az Úrhidai út – Lugosi utca kereszteződésében épült körforgalomtól egészen a város határáig készül el az új útpálya. A tervek szerint ezen a területen felülvizsgálják a csapadékvíz-elvezetés rendszerét is.

Folytatódik a Móri út felújítása is

A teljes forrásból egymilliárd forintot felemészt majd a Móri út rekonstrukciójának harmadik szakasza, vagyis új aszfalton autózhatunk hamarosan a Szent Vendel utcától a város határáig. Ennek keretében a Fecskepart utca új körforgalmú csomóponttal kapcsolódik majd a nagy forgalmú úthoz, ahol a kerékpárút is folytatódik.

A Pozsonyi út Fiskális út és Dévényi utca közötti szakaszának rekonstrukciója is megvalósulhat. Az említett út nagy forgalmat bonyolít, így azokon a részeken, ahol a nem megfelelő teherbírású az útpálya, ott teljes csere lesz és ezzel párhuzamosan megtörténik az új úton a közműcsere, és a buszöblök burkolatcseréje, a járda építése, valamint két új gyalogos-átkelőhely kiépítése is.