Pattogott a parkett

19 perce

Ezt még a 20 évesek is megirigyelnék: így tomboltak a fehérvári örökifjak! (galéria, videó)

Micsoda hangulat! Igazi vigasság vette kezdetét szombaton a székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban, ahol a „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub tagjai nem csupán megülték, hanem rendesen meg is táncolták a Teréz-napi nosztalgia szüreti bált. Az örökifjak ismét bebizonyították: a jókedvnek és a táncnak nincs korhatára!

A táncparkett megtelt élettel a Felsővárosi Közösségi Házban.

Fotó: Fehér Gábor

​A zenés-táncos délután már a fogadtatással is megalapozta a fergeteges hangulatot Székesfehérváron. A vendégeket maga Farkas Ottóné, a Szőlőskertek Királynője fogadta, aki szőlővel kínálta a vendégeket, aztán miután mindenki helyet foglalt, következett a bál hivatalos megnyitója: a bíró, a bíróné a cigánylányok kíséretében vonult be a pulpitusra. Az elmaradhatatlan mondókák és ének után hivatalosan is megnyílt a bál, és ekkor már senki sem tudott a helyén maradni. ​A táncparkett megtelt élettel, és az idősebb generáció felhőtlenül vigadott a nosztalgia dallamokra. Az est fénypontjaként pedig tombolát is húztak.

Ezt még a 20 évesek is megirigyelnék! Kiderült az örökifjúság titka Székesfehérváron: a felsővárosi nyugdíjas klub a táncra esküszik!
Ezt még a 20 évesek is megirigyelnék! Így mulattak a székesfehérvári nyugdíjasok.
Fotó: Fehér Gábor

Üzentek a székesfehérvári nyugdíjasok: Lemaradt róla? Hamarosan itt a következő!

Bognár Mária Anna klubvezető a FEOL kérdésére boldogságának adott hangot látva a hatalmas érdeklődést és a tagok lelkesedését. Kiemelte, hogy a klub rendszeresen igyekszik emlékezetessé tenni minden jeles napot és ünnepet, és ez a szüreti bál is remek alkalom volt erre. 

Az immáron 26 éves „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub vezetője üzent is lapunkon keresztül: „A következő nagy találkozó már a küszöbön áll! Az Erzsébet és Katalin napi bált idén is megrendezzük, amelyre mindenkit szeretettel várnak!

(Galéria a képre kattintva!)

Teréz napi szüreti bál a Felsővárosi Közösségi Házban

Fotók: Fehér Gábor

 

 

