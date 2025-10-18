Ezt még a 20 évesek is megirigyelnék: így tomboltak a fehérvári örökifjak! (galéria, videó)

​A zenés-táncos délután már a fogadtatással is megalapozta a fergeteges hangulatot Székesfehérváron. A vendégeket maga Farkas Ottóné, a Szőlőskertek Királynője fogadta, aki szőlővel kínálta a vendégeket, aztán miután mindenki helyet foglalt, következett a bál hivatalos megnyitója: a bíró, a bíróné a cigánylányok kíséretében vonult be a pulpitusra. Az elmaradhatatlan mondókák és ének után hivatalosan is megnyílt a bál, és ekkor már senki sem tudott a helyén maradni. ​A táncparkett megtelt élettel, és az idősebb generáció felhőtlenül vigadott a nosztalgia dallamokra. Az est fénypontjaként pedig tombolát is húztak.

Ezt még a 20 évesek is megirigyelnék! Így mulattak a székesfehérvári nyugdíjasok.

Fotó: Fehér Gábor

Üzentek a székesfehérvári nyugdíjasok: Lemaradt róla? Hamarosan itt a következő!

​Bognár Mária Anna klubvezető a FEOL kérdésére boldogságának adott hangot látva a hatalmas érdeklődést és a tagok lelkesedését. Kiemelte, hogy a klub rendszeresen igyekszik emlékezetessé tenni minden jeles napot és ünnepet, és ez a szüreti bál is remek alkalom volt erre.

Az immáron 26 éves „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub vezetője üzent is lapunkon keresztül: „A következő nagy találkozó már a küszöbön áll! Az Erzsébet és Katalin napi bált idén is megrendezzük, amelyre mindenkit szeretettel várnak!

