1 órája
Itt a dátum: Ekkor nyílik a legújabb street food hely Székesfehérváron!
Megvan végre! Hosszú várakozás után kiderült, mikor nyitja meg kapuit Székesfehérvár legújabb street foodja és higgye el, ezt nem akarja kihagyni, főleg, ha a hamburgerek és a frissen sültek szerelmese!
Finomságok a láthatáron: te vevő lennél egy hamburgerre Székesfehérvár szívében?
Fotó: Dexter Food Truck
Már korábban is rebesgették, hogy új ízekkel gazdagodik a székesfehérvári kínálat, de most vége a szóbeszédnek, lerántjuk a leplet. Bár eredetileg még szeptember végi nyitásról lehetett hallani, a pontos dátum most végre hivatalossá vált.
Hol találod Székesfehérváron és miért érdemes várni rá? Megmondjuk!
A vendéglátó egység már szinte teljesen készen áll. Az Eszperantó téren, a Mátyás király körúton, a Coop üzlet szomszédságában található helyszín tökéletes a belváros közvetlen közelében. Felkerestük a gyorsétterem tulajdonosát, aki elmondta, már csak a felmatricázás és a beköltözés van hátra.
Beszélgetésünkből kiderült, hogy az új street food hely (Dexter Food) megnyitása kiváló hír a gyors, de minőségi ételeket kedvelőknek, hiszen látványkonyhával és elképesztő ételekkel készülnek, amitől garantáltan megnyalod mind a tíz ujjadat! A kínálat igencsak széles lesz:
- Gyros
- Hamburgerek
- Frissensültek
- Grillételek
- Sült oldalas és sült kolbász
Dátum: November 18. - ezt vésd fel a naptárba!
Mint megtudtuk, már a nyitást sem érdemes kihagyni, hiszen nyitási akcióval is készülnek, amiről hamarosan szintén lerántjuk a leplet. Természetesen ki is próbáljuk majd! Részletekkel a későbbiekben jelentkezünk!
Ezt olvastad? Kinőtt a földből Fejér új McDonald's étterme
Látványos dolgok történtek a vármegye északi részén, a bicskei Tesco mellett. Mára egyértelmű mi készül ott. Mint kiderült, a helyiek és vásárlók már karácsony előtt birtokba átvehetik az új gyorséttermet.
Kinőtt a földből: Ekkor nyitja új üzletét a McDonald's Fejérben (helyszíni fotók)