Itt a dátum: Ekkor nyílik a legújabb street food hely Székesfehérváron!

​Már korábban is rebesgették, hogy új ízekkel gazdagodik a székesfehérvári kínálat, de most vége a szóbeszédnek, lerántjuk a leplet. Bár eredetileg még szeptember végi nyitásról lehetett hallani, a pontos dátum most végre hivatalossá vált.

Hamarosan jöhetnek a matricák. A gyorsétterem Székesfehérvár belvárosának közelében nyílik.

Fotó: KZ

​Hol találod Székesfehérváron és miért érdemes várni rá? Megmondjuk!

​A vendéglátó egység már szinte teljesen készen áll. Az Eszperantó téren, a Mátyás király körúton, a Coop üzlet szomszédságában található helyszín tökéletes a belváros közvetlen közelében. Felkerestük a gyorsétterem tulajdonosát, aki elmondta, már csak a felmatricázás és a beköltözés van hátra.

Beszélgetésünkből kiderült, hogy ​az új street food hely (Dexter Food) megnyitása kiváló hír a gyors, de minőségi ételeket kedvelőknek, hiszen látványkonyhával és elképesztő ételekkel készülnek, amitől garantáltan megnyalod mind a tíz ujjadat! A kínálat igencsak széles lesz:

Gyros

Hamburgerek

Frissensültek

Grillételek

Sült oldalas és sült kolbász

Dátum: ​November 18. - ezt vésd fel a naptárba!

Mint megtudtuk, már a nyitást sem érdemes kihagyni, hiszen nyitási akcióval is készülnek, amiről hamarosan szintén lerántjuk a leplet. Természetesen ki is próbáljuk majd! Részletekkel a későbbiekben jelentkezünk!

