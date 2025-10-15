október 15., szerda

Ezt vésd fel a naptárba!

1 órája

Itt a dátum: Ekkor nyílik a legújabb street food hely Székesfehérváron!

Címkék#gyorsétterem#oldalas#McDonald’s#gyros#street food#Székesfehérvár#hamburger#nyitás

​Megvan végre! Hosszú várakozás után kiderült, mikor nyitja meg kapuit Székesfehérvár legújabb street foodja és higgye el, ezt nem akarja kihagyni, főleg, ha a hamburgerek és a frissen sültek szerelmese!

Feol.hu
Itt a dátum: Ekkor nyílik a legújabb street food hely Székesfehérváron!

Finomságok a láthatáron: te vevő lennél egy hamburgerre Székesfehérvár szívében?

Fotó: Dexter Food Truck

​Már korábban is rebesgették, hogy új ízekkel gazdagodik a székesfehérvári kínálat, de most vége a szóbeszédnek, lerántjuk a leplet. Bár eredetileg még szeptember végi nyitásról lehetett hallani, a pontos dátum most végre hivatalossá vált.

​Hol találod és miért érdemes várni Székesfehérvár legújabb street food helyére? Tőlünk mindent megtudsz, amitől garantáltan összefut a nyál a szádban!
Hamarosan jöhetnek a matricák. A gyorsétterem Székesfehérvár belvárosának közelében nyílik. 
Fotó: KZ

​Hol találod Székesfehérváron és miért érdemes várni rá? Megmondjuk!

​A vendéglátó egység már szinte teljesen készen áll. Az Eszperantó téren, a Mátyás király körúton, a Coop üzlet szomszédságában található helyszín tökéletes a belváros közvetlen közelében. Felkerestük a gyorsétterem tulajdonosát, aki elmondta, már csak a felmatricázás és a beköltözés van hátra.

Beszélgetésünkből kiderült, hogy ​az új street food hely (Dexter Food) megnyitása kiváló hír a gyors, de minőségi ételeket kedvelőknek, hiszen látványkonyhával és elképesztő ételekkel készülnek, amitől garantáltan megnyalod mind a tíz ujjadat! A kínálat igencsak széles lesz: 

  • Gyros
  • Hamburgerek
  • Frissensültek
  • Grillételek
  • Sült oldalas és sült kolbász

Dátum: ​November 18. - ezt vésd fel a naptárba!

Mint megtudtuk, már a nyitást sem érdemes kihagyni, hiszen nyitási akcióval is készülnek, amiről hamarosan szintén lerántjuk a leplet. Természetesen ki is próbáljuk majd!  Részletekkel a későbbiekben jelentkezünk!

Ezt olvastad? Kinőtt a földből Fejér új McDonald's étterme

Látványos dolgok történtek a vármegye északi részén, a bicskei Tesco mellett. Mára egyértelmű mi készül ott. Mint kiderült, a helyiek és vásárlók már karácsony előtt birtokba átvehetik az új gyorséttermet. ​

 

