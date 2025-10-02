október 2., csütörtök

Szórakozás volt a javából

1 órája

Telt házas extázis Fehérváron: A sztárok vitték táncba a szépkorúakat! (galéria)

Címkék#Sári Évi#Pesák Ádám#idősek világnapja#Cser-Palkovics András#Székesfehérvár#Madách Színház#Vargha Tamás#Alba Regia Sportcsarnok

A Zene Világnapja után ismét megtelt az Alba Regia Sportcsarnok. Csütörtökön délután ugyanis Székesfehérvár a szépkorúakat ünnepelte az Idősek Világnapja alkalmából. A hagyományokhoz hűen megtartott gálaműsoron telt ház várta a Madách Színház sztárjait, Sári Évi, Pesák Ádám és Serbán Attila pedig varázsolt a színpadon.

Feol.hu
Telt házas extázis Fehérváron: A sztárok vitték táncba a szépkorúakat! (galéria)

Sári Évi hangjával mosolyt csalt az arcokra.

Fotó: Nagy Norbert

​A gálaműsor kezdetén Székesfehérvár városának vezetői kifejezték megbecsülésüket, jó szórakozást kívánva az idős, nyugdíjas generációnak. Vargha Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár köszöntőjében a nagyszülők áldozatos munkáját emelte ki:

A székesfehérvári gálaműsoron telt ház várta a Madách Színház sztárjait: Sári Évi, Pesák Ádám és Serbán Attila pedig varázsolt a színpadon.
Cser-Palkovics András polgármesternek és Vargha Tamás országgyűlési képviselőnek is tetszett a székesfehérvári gálaműsor.
Fotó: Nagy Norbert

Megköszönjük az elmúlt évtizedek munkája, hiszen ezek erőfeszítései tették a várost azzá, ami. Ezzel az örökséggel, amit kaptunk, pedig igyekszünk jól sáfárkodni. Célunk, hogy ne csak megtartsuk ezt a várost gyönyörűnek, élhetőnek, hanem mi is képesek legyünk hozzátenni és gyarapítani azt gyermekeink, unokáink számára

 – fogalmazott a képviselő.

​Cser-Palkovics András polgármester beszédében a tisztelet fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, ha tisztelet van, minden van. A gálaműsort pedig a város tiszteletének jele az idősebb korosztály felé, az Idősek világnapja alkalmából. A rendezvényt Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) szervezte.

(Galéria a képre kattintva!)

Így köszöntötte a Fehérvár szépkorúit

Fotók: Nagy Norbert

Székesfehérvár méltón ünnepelt

​Az idei ünnepség igazán különleges műsorral várta az érdeklődőket, ugyanis nem akárkik léptek a színpadra, hiszen a Madách Színház három népszerű színművésze – Sári Évi (Sztárban Sztárból is ismert), Pesák Ádám és Serbán Attila – érkezett az Alba Regia Sportcsarnok színpadára,hogy elkápráztassa a fehérvári közönséget, ami sikerült is nekik. A művészek jól ismert örökzöld slágerekkel varázsolták el a hallgatóságot. A vidám műsor ráadásul olyannyira magával ragadta a közönséget, hogy még néhányan táncra is perdültek a nosztalgikus dallamokra.

A székesfehérvári gálaműsoron telt ház várta a Madách Színház sztárjait: Sári Évi, Pesák Ádám és Serbán Attila pedig varázsolt a színpadon.
A közös éneklés mellett a tánc sem maradhatott el.
Fotó: Nagy Norbert

 

