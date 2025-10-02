1 órája
Telt házas extázis Fehérváron: A sztárok vitték táncba a szépkorúakat! (galéria)
A Zene Világnapja után ismét megtelt az Alba Regia Sportcsarnok. Csütörtökön délután ugyanis Székesfehérvár a szépkorúakat ünnepelte az Idősek Világnapja alkalmából. A hagyományokhoz hűen megtartott gálaműsoron telt ház várta a Madách Színház sztárjait, Sári Évi, Pesák Ádám és Serbán Attila pedig varázsolt a színpadon.
Sári Évi hangjával mosolyt csalt az arcokra.
Fotó: Nagy Norbert
A gálaműsor kezdetén Székesfehérvár városának vezetői kifejezték megbecsülésüket, jó szórakozást kívánva az idős, nyugdíjas generációnak. Vargha Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár köszöntőjében a nagyszülők áldozatos munkáját emelte ki:
Megköszönjük az elmúlt évtizedek munkája, hiszen ezek erőfeszítései tették a várost azzá, ami. Ezzel az örökséggel, amit kaptunk, pedig igyekszünk jól sáfárkodni. Célunk, hogy ne csak megtartsuk ezt a várost gyönyörűnek, élhetőnek, hanem mi is képesek legyünk hozzátenni és gyarapítani azt gyermekeink, unokáink számára
– fogalmazott a képviselő.
Cser-Palkovics András polgármester beszédében a tisztelet fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, ha tisztelet van, minden van. A gálaműsort pedig a város tiszteletének jele az idősebb korosztály felé, az Idősek világnapja alkalmából. A rendezvényt Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) szervezte.
Így köszöntötte a Fehérvár szépkorúitFotók: Nagy Norbert
Székesfehérvár méltón ünnepelt
Az idei ünnepség igazán különleges műsorral várta az érdeklődőket, ugyanis nem akárkik léptek a színpadra, hiszen a Madách Színház három népszerű színművésze – Sári Évi (Sztárban Sztárból is ismert), Pesák Ádám és Serbán Attila – érkezett az Alba Regia Sportcsarnok színpadára,hogy elkápráztassa a fehérvári közönséget, ami sikerült is nekik. A művészek jól ismert örökzöld slágerekkel varázsolták el a hallgatóságot. A vidám műsor ráadásul olyannyira magával ragadta a közönséget, hogy még néhányan táncra is perdültek a nosztalgikus dallamokra.
