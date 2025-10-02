Telt házas extázis Fehérváron: A sztárok vitték táncba a szépkorúakat! (galéria)

Székesfehérvár méltón ünnepelt

​Az idei ünnepség igazán különleges műsorral várta az érdeklődőket, ugyanis nem akárkik léptek a színpadra, hiszen a Madách Színház három népszerű színművésze – Sári Évi (Sztárban Sztárból is ismert), Pesák Ádám és Serbán Attila – érkezett az Alba Regia Sportcsarnok színpadára,hogy elkápráztassa a fehérvári közönséget, ami sikerült is nekik. A művészek jól ismert örökzöld slágerekkel varázsolták el a hallgatóságot. A vidám műsor ráadásul olyannyira magával ragadta a közönséget, hogy még néhányan táncra is perdültek a nosztalgikus dallamokra.