1 órája

Ezért kapta meg Fehérvár egykori polgármestere a miniszteri díjat

​Óriási elismerés! Székesfehérvár korábbi polgármestere, Balsay István, Ereky István-díjat vehetett át az Önkormányzatok napján. Az elismeréshez Cser-Palkovics András polgármester is gratulált.

Feol.hu

Az Ereky István-díj a területfejlesztésben és az önkormányzati érdekképviseletben végzett több évtizedes, példaértékű munkát jutalmazza. Ahogy arról az Önkormányzati Kommunikációs Központ (ÖKK) részletesebben is beszámol, Székesfehérvár rendszerváltás utáni első polgármestere, Balsay István, a helyi közigazgatás mellett később országgyűlési képviselőként és államtitkárként is aktívan szolgálta a közügyeket. Az Ereky István-díjat Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vehette át.

​Óriási elismerés! Székesfehérvár korábbi polgármestere, Balsay István, Ereky István-díjat vehetett át az Önkormányzatok napján.
Ereky István-díjat vehetett át Balsay István, Székesfehérvár korábbi polgármestere.
Forrás: Cser-Palkovics András/Facebook

​Így gratulált Székesfehérvár jelenlegi polgármestere!

​Cser-Palkovics András is azonnal kifejezte örömét az egykori városvezető elismerése kapcsán.

Szívből gratulálok az elismeréshez, melyet polgármester úr egykori városvezetőként, valamint területfejlesztési kérdésekben szerzett tapasztalatának aktív kamatoztatásával többszörösen is kiérdemelt!

 – fogalmazott a polgármester Facebook-oldalán.

 

