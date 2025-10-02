Ezért kapta meg Fehérvár egykori polgármestere a miniszteri díjat

Az Ereky István-díj a területfejlesztésben és az önkormányzati érdekképviseletben végzett több évtizedes, példaértékű munkát jutalmazza. Ahogy arról az Önkormányzati Kommunikációs Központ (ÖKK) részletesebben is beszámol, Székesfehérvár rendszerváltás utáni első polgármestere, Balsay István, a helyi közigazgatás mellett később országgyűlési képviselőként és államtitkárként is aktívan szolgálta a közügyeket. Az Ereky István-díjat Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vehette át.

Ereky István-díjat vehetett át Balsay István, Székesfehérvár korábbi polgármestere.

Forrás: Cser-Palkovics András/Facebook

​Így gratulált Székesfehérvár jelenlegi polgármestere!

​Cser-Palkovics András is azonnal kifejezte örömét az egykori városvezető elismerése kapcsán.

Szívből gratulálok az elismeréshez, melyet polgármester úr egykori városvezetőként, valamint területfejlesztési kérdésekben szerzett tapasztalatának aktív kamatoztatásával többszörösen is kiérdemelt!

– fogalmazott a polgármester Facebook-oldalán.