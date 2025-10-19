Több tonna jóság: Jótékony kincsvadászat a gyermekekért Fehérváron (galéria)

Sikeres őszi vásárral segített ismét a JóPont Alapítvány szombaton délután Székesfehérváron. ​A szervezők több tonna, kiváló minőségű őszi-téli ruhát, lábbelit, és kiegészítőt kínáltak rendkívül kedvező, 200-500-900 forint közötti árakon. Mint azt Szépréti Krisztina, Jócsák Éva és Gulyás Judit szervezőktől megtudtuk, a felkészülés heteken át tartott, hiszen több ezer kiló ruha mozgatásával biztosították, hogy az érdeklődők karácsonyi pulcsiktól, pizsamákon és bőrdzsekiken át minden kategóriában frissíthessék ruhatárukat.

Mindig van egy jó ügy, amiért érdemes dolgozni: székesfehérvári jótékonysági vásár a gyermekekért a JóPont szervezésében.

Fotó: Fehér Gábor

Nemes cél a székesfehérvári vásáron

A ​JóPont célja ezúttal a velencei, valamint a székesfehérvári Tüzér utcai gyermekotthonok támogatása volt. Szépréti Krisztina elnök kiemelte, hogy amellett, hogy korábban felejthetetlen élményekkel (cirkuszlátogatás, nyári tábor, fagyizás) lepték meg a gyerekeket, most az otthonok kényelmét szeretnék fokozni.

Az intézmények vezetőivel egyeztetve a befolyt összegből lakástextilt, babzsákfoteleket és lakásdekorációt vásárolunk, hogy ezzel is otthonosabbá tegyük a gyerekek környezetét

– nyilatkozták a szervezők.

​A jótékonysági akció sikerét bizonyítja, hogy a befolyt összegből a hamarosan beszerzett lakásberendezéseket várhatóan már pár héten belül át is adják a gyermekotthonok részére. Mint megtudtuk, 140.290 forint lett a gyűjtés vége, amelyet a JóPont Alapítvány 200.000 forintra szeretne kiegészíteni, hogy így minden szükséges eszközt meg tudjanak vásárolni a gyerekeknek. Ehhez még ráadásul 39.000 forint is befolyt a külön erre a célra felajánlott támogatásokból.

