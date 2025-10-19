október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemes gesztus

53 perce

Több tonna jóság: Jótékony kincsvadászat a gyermekekért Fehérváron (galéria)

Címkék#JóPont Alapítvány#Szépréti Krisztina#Gulyás Judit#ruhavásár#jótékonyság#Székesfehérvár

A JóPont Alapítvány kuratóriumi tagjai, Szépréti Krisztina, Jócsák Éva és Gulyás Judit ismét bebizonyították, hogy mindig van egy jó ügy, amiért érdemes dolgozni. A székesfehérvári Csónakázó-tó partján, a SzKKK-ban tartott őszi jótékonysági vásáron a közösség ereje és a vásárlók nagylelkűsége is megmutatkozott. Sikeres volt az akció, megvan a szükséges adomány!

Feol.hu

Sikeres őszi vásárral segített ismét a JóPont Alapítvány szombaton délután Székesfehérváron. ​A szervezők több tonna, kiváló minőségű őszi-téli ruhát, lábbelit, és kiegészítőt kínáltak rendkívül kedvező, 200-500-900 forint közötti árakon. Mint azt Szépréti Krisztina, Jócsák Éva és Gulyás Judit szervezőktől megtudtuk, a felkészülés heteken át tartott, hiszen több ezer kiló ruha mozgatásával biztosították, hogy az érdeklődők karácsonyi pulcsiktól, pizsamákon és bőrdzsekiken át minden kategóriában frissíthessék ruhatárukat.

Megvalósulhat a gyermekotthonok álma, köszönhetően a vásárlóknak. Olvasd el, milyen székesfehérvári összefogás kellett ehhez!
Mindig van egy jó ügy, amiért érdemes dolgozni: székesfehérvári jótékonysági vásár a gyermekekért a JóPont szervezésében. 
Fotó: Fehér Gábor

Nemes cél a székesfehérvári vásáron

A ​JóPont célja ezúttal a velencei, valamint a székesfehérvári Tüzér utcai gyermekotthonok támogatása volt. Szépréti Krisztina elnök kiemelte, hogy amellett, hogy korábban felejthetetlen élményekkel (cirkuszlátogatás, nyári tábor, fagyizás) lepték meg a gyerekeket, most az otthonok kényelmét szeretnék fokozni.

Az intézmények vezetőivel egyeztetve a befolyt összegből lakástextilt, babzsákfoteleket és lakásdekorációt vásárolunk, hogy ezzel is otthonosabbá tegyük a gyerekek környezetét

 – nyilatkozták a szervezők.

​A jótékonysági akció sikerét bizonyítja, hogy a befolyt összegből a hamarosan beszerzett lakásberendezéseket várhatóan már pár héten belül át is adják a gyermekotthonok részére. Mint megtudtuk, 140.290 forint lett a gyűjtés vége, amelyet a JóPont Alapítvány 200.000 forintra szeretne kiegészíteni, hogy így minden szükséges eszközt meg tudjanak vásárolni a gyerekeknek. Ehhez még ráadásul 39.000 forint is befolyt a külön erre a célra felajánlott támogatásokból. 

(Galéria a képre kattintva!)

Jótékonysági akció Székesfehérváron

Fotók: Fehér Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu