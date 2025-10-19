53 perce
Több tonna jóság: Jótékony kincsvadászat a gyermekekért Fehérváron (galéria)
A JóPont Alapítvány kuratóriumi tagjai, Szépréti Krisztina, Jócsák Éva és Gulyás Judit ismét bebizonyították, hogy mindig van egy jó ügy, amiért érdemes dolgozni. A székesfehérvári Csónakázó-tó partján, a SzKKK-ban tartott őszi jótékonysági vásáron a közösség ereje és a vásárlók nagylelkűsége is megmutatkozott. Sikeres volt az akció, megvan a szükséges adomány!
Sikeres őszi vásárral segített ismét a JóPont Alapítvány szombaton délután Székesfehérváron. A szervezők több tonna, kiváló minőségű őszi-téli ruhát, lábbelit, és kiegészítőt kínáltak rendkívül kedvező, 200-500-900 forint közötti árakon. Mint azt Szépréti Krisztina, Jócsák Éva és Gulyás Judit szervezőktől megtudtuk, a felkészülés heteken át tartott, hiszen több ezer kiló ruha mozgatásával biztosították, hogy az érdeklődők karácsonyi pulcsiktól, pizsamákon és bőrdzsekiken át minden kategóriában frissíthessék ruhatárukat.
Nemes cél a székesfehérvári vásáron
A JóPont célja ezúttal a velencei, valamint a székesfehérvári Tüzér utcai gyermekotthonok támogatása volt. Szépréti Krisztina elnök kiemelte, hogy amellett, hogy korábban felejthetetlen élményekkel (cirkuszlátogatás, nyári tábor, fagyizás) lepték meg a gyerekeket, most az otthonok kényelmét szeretnék fokozni.
Az intézmények vezetőivel egyeztetve a befolyt összegből lakástextilt, babzsákfoteleket és lakásdekorációt vásárolunk, hogy ezzel is otthonosabbá tegyük a gyerekek környezetét
– nyilatkozták a szervezők.
A jótékonysági akció sikerét bizonyítja, hogy a befolyt összegből a hamarosan beszerzett lakásberendezéseket várhatóan már pár héten belül át is adják a gyermekotthonok részére. Mint megtudtuk, 140.290 forint lett a gyűjtés vége, amelyet a JóPont Alapítvány 200.000 forintra szeretne kiegészíteni, hogy így minden szükséges eszközt meg tudjanak vásárolni a gyerekeknek. Ehhez még ráadásul 39.000 forint is befolyt a külön erre a célra felajánlott támogatásokból.
Jótékonysági akció SzékesfehérváronFotók: Fehér Gábor