Munkaerőpiaci sikerek Székesfehérváron, van mire büszkének lenni! (galéria)

​A szervezet egyfajta létfontosságú összekötő kapocsként szolgál, biztosítva, hogy minden érintett megtalálhassa méltó helyét a munka világában. Ezt a sikeres munkát foglalta össze kedden a Székesfehérváron tartott „Foglalkoztatás 2024" című projekt zárórendezvénye.

Létfontosságú kapocs a munka világába a székesfehérvári alapítvány.

Fotó: Fehér Gábor

Az ÖKK közleménye szerint, a program kimagasló eredményeket hozott, ugyanis az Alba Mentor Alapítvány összesen 32 személy munkaerőpiaci elhelyezkedését támogatta, emellett 62 fő sajátos nevelési igényű fiatal munkaerőpiaci felkészítését segítette.

Integrálás nehézségei, kulcs az önbizalom

​Papp Mária, az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány kuratóriumi elnöke – aki Székesfehérvár alpolgármesterével közösen üdvözölte a résztvevőket – kiemelte a feladat nehézségét.

Ez soha nem könnyű feladat, hiszen van olyan személy, aki több éve kiesett a munkaerőpiacról. Mentorálással, egyéni tanácsadásokkal, csoportfoglalkozásokkal segítjük őket, illetve felélesztjük azokat a készségeket, képességeket, melyekre szükség van ahhoz, hogy ők munkát tudjanak vállalni. Nagyon fontos része a folyamatnak az önbizalom erősítése!

– fogalmazott az elnök az ÖKK kérdésére.

​Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere felszólalásában méltatta az alapítvány munkáját, hangsúlyozva, hogy az alapítvány szakemberei teszik lehetővé, hogy az érintettek közösen alakítsanak ki egy fenntartható életstratégiát, melynek köszönhetően sikerül visszajuttatni őket a munkaerőpiacra.

A projektzáró eseményen több szakmai előadást is meghallgathattak az érdeklődők, közreműködött a Tordasi Szivárvány Együttes.

(Galéria a képre kattintva)