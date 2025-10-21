október 21., kedd

Segítő kezet nyújtanak

1 órája

Munkaerőpiaci sikerek Székesfehérváron, van mire büszkének lenni! (galéria)

Létfontosságú kapocs a munka világába: Az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány immáron évek óta sikeresen segíti a megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését. A székesfehérvári projektzárón erről számoltak be az érintettek.

Feol.hu

​A szervezet egyfajta létfontosságú összekötő kapocsként szolgál, biztosítva, hogy minden érintett megtalálhassa méltó helyét a munka világában. Ezt a sikeres munkát foglalta össze kedden a Székesfehérváron tartott „Foglalkoztatás 2024" című projekt zárórendezvénye.

Létfontosságú kapocs a munka világába a székesfehérvári Alapítvány. Egy olyan szervezet, amely segíti a hátrányos helyzetű emberek integrálását.
Létfontosságú kapocs a munka világába a székesfehérvári alapítvány.
Fotó: Fehér Gábor

Az ÖKK közleménye szerint, a program kimagasló eredményeket hozott, ugyanis az Alba Mentor Alapítvány összesen 32 személy munkaerőpiaci elhelyezkedését támogatta, emellett 62 fő sajátos nevelési igényű fiatal munkaerőpiaci felkészítését segítette.

Integrálás nehézségei, kulcs az önbizalom

Papp Mária, az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány kuratóriumi elnöke – aki Székesfehérvár alpolgármesterével közösen üdvözölte a résztvevőket – kiemelte a feladat nehézségét.

Ez soha nem könnyű feladat, hiszen van olyan személy, aki több éve kiesett a munkaerőpiacról. Mentorálással, egyéni tanácsadásokkal, csoportfoglalkozásokkal segítjük őket, illetve felélesztjük azokat a készségeket, képességeket, melyekre szükség van ahhoz, hogy ők munkát tudjanak vállalni. Nagyon fontos része a folyamatnak az önbizalom erősítése!

 – fogalmazott az elnök az ÖKK kérdésére.

Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere felszólalásában méltatta az alapítvány munkáját, hangsúlyozva, hogy az alapítvány szakemberei teszik lehetővé, hogy az érintettek közösen alakítsanak ki egy fenntartható életstratégiát, melynek köszönhetően sikerül visszajuttatni őket a munkaerőpiacra.

A projektzáró eseményen több szakmai előadást is meghallgathattak az érdeklődők, közreműködött a Tordasi Szivárvány Együttes.

(Galéria a képre kattintva)

 

Munkaerőpiaci sikerek Székesfehérváron

Fotók: Fehér Gábor

 

