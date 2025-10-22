október 22., szerda

1 órája

Már csak néhányat kell aludni: Jön a 8. Székely Bál

A rendezvény, amit nem érdemes kihagyni! ​Október 25-én, szombaton immár nyolcadik alkalommal rendezik meg Székesfehérváron a Székely Bált, amely a Mercure Hotel Magyar Király báltermében várja a vendégeket.

Már csak néhányat kell aludni: Jön a 8. Székely Bál

Székely Bál: Ahol a mulatság és a jótékonyság kéz a kézben jár

Fotó: Nagy Norbert

​A Székely Bál megalakulása óta kettős célt tűzött ki maga elé. Juhász László, az esemény alapítója a székesfehérvári sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a bál nem csupán a székely-magyar kapcsolatok erősítését szolgálja, hanem a Kárpát-medencei magyarság egységének és jövőjének támogatására koncentrál. Az idei bevételből kárpátaljai és székelyföldi magyar gyerekek nyári táborozását segítik.

A székesfehérvári Székely Bál előkészületei már a célegyenesbe fordultak, a szervezők is már nagyon várják.
Fotó: Horog László

​Szili Csaba Gergely, a Székely Bál kommunikációs vezetője rámutatott: Székesfehérvárnak, mint a nemzet történelmi fővárosának, kiemelt feladata a magyar értékek és a határon túli közösségek támogatása. Kiemelte, hogy az elmúlt években a szervezők már több mint 13 határon túli, székelyföldi és kárpátaljai településnek nyújtottak segítséget az összegyűlt adományokból.

Deák Lajosné, a nemzetpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatok tanácsnoka elmondta, hogy Székesfehérvár Önkormányzatának segítségével valósul meg a jótékonysági esemény, amely az elmúlt évek során a bál bevételéből többek között határon túli közösségek, iskolák és óvodák kaptak létfontosságú segítséget. Ahogy Facebook-oldalán fogalmaz: A szeretet, az összefogás és az egymás iránti figyelem határt nem ismer a magyar lélek bárhol is él a világban, ugyanúgy dobban. Ez a bál is ennek a szép egységnek a jelképe.

Részletes Programok ITT olvashatóak. A Székely Bálnak a Mercure Hotel Magyar Király ad otthont.

 

