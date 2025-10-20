Még a fehérvári kórházat sem érte el a kismama, a mentősök kellettek a csodához

Mindenkinek megvan a maga születéstörténete, amely elhangzik egy-egy családi összejövetelkor. Óhatatlan, hogy születésnapunkkor valaki a szeretteink köréből ne hozná fel azt a bizonyos napot, amikor a világra jöttünk. Letícia és szeretteinek ez a nap egészen rendkívüli lesz.

Feszült percek: több mentőegység érkezett a székesfehérvári otthonba.

Fotó: OMSZ

Drámai percek Székesfehérváron!

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be a nem mindennapi történésekről. A​ hétvégén székesfehérvári otthonából kért gyors segítséget egy 35 év körüli, 40 hetes kismama, mert a fájásai hirtelen sűrűbbé váltak. A riasztásra azonnal egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, mert arra lehetett számítani, hogy a baba nem várja meg a kórházat és így is lett.

Az édesanya az életmentők segítségével mindössze néhány perc alatt életet adott harmadik gyermekének, a kis Letíciának, aki rögtön hangos sírással adta mindenki tudtára: “megérkeztem”!

– olvasható a posztban.

​A kisbabát és büszke édesanyját a mentők helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba.

Kalandos szülések

