Ahol a beton életre kel – két nő, akik új arcot adtak Fehérvárnak (galéria)

Mindenki rohan valahová, az úticél lényegtelen, és közben az átlag a telefonját nézi, ám a figyelmesebbek fél szemmel látják, hogy sok minden megújult, megszépült, vagy éppen nulláról fel-, megépült Székesfehérváron. Ahhoz, hogy azok a közterületek úgy nézzenek ki, ahogy, ahhoz nem csak sok szorgos kéz munkája szükséges, elültetni és karbantartani az utcákon tereken zöldellő, virágzó növényeket, hanem meg is kell tervezni, hogy hova mit lehet, mit szabad és mit érdemes? A fehérvári kirándulóhelyek, a pihenésre, elmélyülésre, vagy csak egy kis beszélgetésre csábító zöld öblök két kiváló szakembernek köszönhetően lettek olyanok, amilyenek.

Székesfehérvári tájépítészek nyerték el a

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Tájépítészek kaptak elismerést

Székesfehérvár Önkormányzatának egyik rangos elismerése a Schmidl Ferenc Építészeti Díj. Az idei évben egy olyan alkotópáros kapta, akiknek munkáját nap mint nap megcsodáljuk, ha áthaladunk rajtuk, és élvezzük, ha használjuk, vagy ha elbújunk bennük, és mégsem tudjuk, kiknek köszönhetjük. Most, a város vezetése megköszönte helyettünk is, amikor Herczegné Ghyczy Zsuzsannának és Vojtek Tímeának adta az építészeti díjat.

Élettel teli betonok a városban

A tájépítész alkotópárosnak olyan fontos köztereink megújítását köszönhetjük, mint a Sóstói tanösvény, az Országzászló tér, a Bartók tér, a Géza Nagyfejedelem tér vagy az Aranybulla Emlékmű. Munkájuk gyönyörű végeredményeihez és a díjhoz szívből gratulálok – fogalmazott közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

És valóban, a Virágóra mögötti terület, az Országzászló tér nemrégiben még olyan volt, mintha a város órája mögött megállt volna az idő. A megyei könyvtár és a ciszterci Szent István Gimnázium épületei közé szorított Bartók tér szinte szirénként csábítja a két, egymással párhuzamos utca járókelőit, hogy csökkentsenek a vitorlák feszítésén és kössenek ki egy pillanatra a zöld öböl egyik padján, vagy akár a platán alatti dobogón. A két kiváló tájépítész és a terveik alapján dolgozó csapat még a Géza Nagyfejedelem tér roppant falak közé ékelődő kősivatagába is tudott életet vinni, és akkor még nem említettük az Aranybulla emlékmű örvénylő csodáját, ahova lépcsőn éppúgy fel lehet jutni a kilátóba, mint szerpentinen.