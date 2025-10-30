október 30., csütörtök

Elképesztő statisztika

1 órája

A magyarok verik a világot higiéniában, de ki szeretkezett a legtöbbet?

Ludas Matyi és az elfeledett karácsonyi biznisz. Így készült a 1,6 millió karácsonyi dísz, miközben a finnek taroltak a statisztikában, de a magyaroknak sem kell szégyenkezniük, sőt... A múlt emlékei, kincsei a Fejér Megyei Hírlap archívumából, Székesfehérvárról és környékéről.

Feol.hu
A magyarok verik a világot higiéniában, de ki szeretkezett a legtöbbet?

A magyarok álltak az élen a higiénia terén: mi töltjük a legtöbb időt a zuhany alatt.

Fotó: Shutterstock

​Az újságíró nemcsak a jelen, de a múlt emlékei után is kutat. Ilyenkor szoktuk elővenni a szerkesztőségi archívum féltve őrzött köteteit. Mit rejt vajon az arcanum, s miről vallanak az esztendők alatt törékeny sárgává lett újságlapok? Néhány nappal ezelőtt arról írtunk, hogy felkerültek az első karácsonyi dekorációk Székesfehérvár belvárosában, ezúttal pedig maguk a díszek és egy érdekes, nemzetközi felmérés kerül terítékre, visszatekintve 40, illetve 30 évvel ezelőtti eseményekre.

Fotó: Fehér Gábor

Mesefigurák a kedvenc díszek a székesfehérvári karácsonyfán

​Negyven évvel ezelőtt, 1985-ben is már javában készültek az ünnepekre. A megye vezető lapja arról számolt be, hogy a karácsonyfadíszek egyedüli hazai gyártója, a Soproni Vegyesipari Vállalat 1 millió 600 ezer díszt készített a közelgő karácsonyra, fedezve ezzel a teljes hazai igényt. Kiderült, miért rajongtak például Székesfehérváron és környékén.

​A lap akkori beszámolója szerint: 

Az üvegtechnikai üzemben több mint 70 féle díszt állítottak elő az idén. Megannyi változatban gyártották a kézi festésű, flitter díszítésű, csillogó gömböket. A díszek hagyományos típusain kívül sokféle újdonsággal, kedves állatfigurákkal: pingvinnel, békával, malackával, továbbá különféle gyümölcsformákkal, köztük eperrel, almával bővítették a választékot. A tavalyinál többet gyártottak a műanyag mesefigurákkal kombinált karácsonyfa ékítőkből is, mivel az üveggömbök kelyhében elhelyezett kisbárányok, Ludas Matyik, őzikék iránt megnőtt a vásárlói érdeklődés.

​A magyarok a legtisztábbak, a finnek szerelmeskednek a legtöbbet

​Harminc évvel ezelőtt, az 1990-es évek derekán egy nemzetközi közvélemény-kutató cég (INRA) egy igazán szokatlan felméréssel rukkolt elő. 18 000 embert kérdeztek Európa-szerte arról, mivel töltötték az elmúlt 24 órát. Az eredmények között találni egy-két meglepő és mosolyt fakasztó adatot is. A Fejér Megyei Hírlap korabeli cikke szerint a magyarok büszkén állhattak az élen a higiénia terén:

„Magyarországon megfürdött vagy tusolt a megkérdezettek 109,4 százaléka (tehát akadt, aki egy nap alatt kétszer is tisztálkodott). Ezzel szemben a legritkábban az oroszok és az ukránok fürödnek, illetve tusolnak. A fogmosás terén a csehek állnak az első helyen (98,7 százalék), míg a görögök az utolsók (több mint egyharmaduk nem mosott fogat a vizsgált 24 órában). Az európaiak közül sziesztázni a legjobban a hollandok szeretnek (a vizsgált napon a megkérdezettek 42,3 százaléka), jóval megelőzve ezzel a spanyolokat (21,8 százalék). A legkevésbé az írek igénylik a sziesztát (16,7 százalék). A leggyakrabban a dánok és a finnek szeretkeznek (több mint egyötödük), a legritkábban pedig szomszédaik — a svédek (valamivel több mint öt százalék). Ami pedig a kedvtelést illeti, öt svájciból négy olvasott újságot, míg a görögöknek nem egészen egyharmada. Ugyancsak a svájciak járnak a leggyakrabban vendéglőbe (28,6 százalékuk érkezett házon kívül a kérdezett 24 órában). Ezzel szemben Kelet-Európában az ukránok és az oroszok látogatják a legritkábban a vendéglőket (0,3 százaléka), Nyugat-Európában pedig a görögök és a norvégek (minden huszadik). Végül a törökök gurulnak a leggyorsabban méregbe, viszont a németek és az osztrákok emelik fel legritkábban a hangjukat." 

 

