Ezért van szükség a fehérvári jégcsarnok 3 milliárdos felújítására

Juhász László kiemelte a napirendi pontok között több fontos fejlesztésről is döntöttek a székesfehérvári közgyűlésen. Hangsúlyozta, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok 3 milliárdos korszerűsítésére azért van szükség, mivel naponta mintegy 600–700 gyermek használja, nem csupán jégkorongra, hanem mű- és szinkronkorcsolyára és egyéb sportágakra is. A kivitelezés még idén elkezdődik és a tervek szerint jövőre be is fejeződik.

Illusztráció: Több fontos fejlesztési döntés született a székesfehérvári közgyűlésen.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A VÁLASZ önkormányzati képviselője a jégcsarnok mellett a közlekedés és az intézményfelújítás is hangsúlyos szerepet kapott a közgyűlésen. Előbbinél három új, elektromos midibusz érkezik, míg utóbbinál a Teleki Blanka Gimnázium és a Vízivárosi Óvoda épülete is megújul. Végül, a Videoton FC tulajdonosváltásával kapcsolatban Juhász László tájékoztatása szerint várhatóan pár héten belül kiírják a nyilvános pályázatot.