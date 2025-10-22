október 22., szerda

Jelentős beruházások

2 órája

Ezért van szükség a fehérvári jégcsarnok 3 milliárdos felújítására

Címkék#szinkronkorcsolya#jégkorong#Juhász László#Vízivárosi Óvoda#Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok#Teleki Blanka Gimnázium#Székesfehérvár

Sajtótájékoztatón számolt be Juhász László, a VÁLASZ önkormányzati képviselője a múltheti közgyűlés legfontosabb döntéseiről kedden. Többek között beszélt a székesfehérvári sportvilágot foglalkoztató Videoton FC tulajdonosváltásáról és az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok elengedhetetlen felújításáról is.

Feol.hu

Juhász László kiemelte a napirendi pontok között több fontos fejlesztésről is döntöttek a székesfehérvári közgyűlésen. Hangsúlyozta, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok 3 milliárdos korszerűsítésére azért van szükség, mivel naponta mintegy 600–700 gyermek használja, nem csupán jégkorongra, hanem mű- és szinkronkorcsolyára és egyéb sportágakra is. A kivitelezés még idén elkezdődik és a tervek szerint jövőre be is fejeződik.

A Videoton FC tulajdonosváltásáról, az elektromos midibuszok vásárlásáról és több intézmény felújításáról beszélt Székesfehérvár képviselője.
Illusztráció: Több fontos fejlesztési döntés született a székesfehérvári közgyűlésen.
Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A VÁLASZ önkormányzati képviselője a jégcsarnok mellett a közlekedés és az intézményfelújítás is hangsúlyos szerepet kapott a közgyűlésen. Előbbinél három új, elektromos midibusz érkezik, míg utóbbinál a Teleki Blanka Gimnázium és a Vízivárosi Óvoda épülete is megújul. Végül, a Videoton FC tulajdonosváltásával kapcsolatban Juhász László tájékoztatása szerint várhatóan pár héten belül kiírják a nyilvános pályázatot.

 

 

