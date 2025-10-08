Ingyenes szűrőnap Fehérváron: fontos időpontok és vizsgálatok

​A székesfehérvári egészségnapot beharangozó sajtótájékoztatón Östör Annamária, egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok hangsúlyozta, hogy a Köfém Művelődési Ház ideális környezetet biztosít a prevenciós célú rendezvény számára. Az ÖKK közleményében megemlíti Békési Ferencné önkormányzati képviselő szavait is, aki a megelőzés fontosságáról beszélt, míg az intézmény igazgatója, Simon József, a Köfém Művelődési Ház kettős szerepét emelte ki: a kulturális kikapcsolódás mellett az egészségvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek.

A székesfehérvári Köfém Művelődési Ház ad otthont az ingyenes egészségnap-sorozat következő állomásának.

Forrás: ÖKK

​Előzetes bejelentkezéshez kötött szűrések

​A szűrőnap számos ingyenes vizsgálattal (állapotfelmérés, dietetikai tanácsadás, demencia szűrés) várja az érdeklődőket, de van néhány kiemelt, amelyhez előzetes bejelentkezés szükséges. Az ÖKK Keresztury Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjét idézve megemlíti, hogy az EKG, a kardiológiai vizsgálat, a csontsűrűség-mérés és a boka-kar index vizsgálatokhoz október 13-án, hétfőn lehet időpontot foglalni, reggel 8:00 és délután 16:00 óra között a +36 70 455 9930-as telefonszámon. A szűrőnapon fontos, hogy mindenkinél legyen TAJ-kártya is.

