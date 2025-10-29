Merre tovább Fehérvár? – égető kérdésekre válaszolt a polgármester

Már másfél évtizede szolgálja polgármesterként a székesfehérváriakat Cser-Palkovics András, aki mindig is fontosnak tartotta, hogy meghallgassa az itt élők és az ide érkező ingázók kérdéseit, észrevételeit. A szerdán tartott online közmeghallgatásán pedig ismét záporoztak a kérdések, több száz érkezett a Facebook-posztja alá, amiből többek között kiderült az is, hogy november 1-én ingyenes lesz a helyi járatokon a közlekedés.

Megvan a polgármesteri állásfoglalás a legfontosabb Székesfehérvárt érintő projektekről.

Fotó: Cser-Palkovics András/facebook

Főbb témák a székesfehérvári közmeghallgatáson

Úthálózatfejlesztés: M200-as

Közbiztonság, közlekedés és a rolleresek

Uszodafelújítás

Traffipaxok telepítése

Videoton FC

A polgárokat leginkább az M200-as út tervezése és annak pontos részletei érdekelte, amely az M1-es autópályától indul és Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig tart. A körgyűrű és az Úrhidai út közötti összeköttetés iránti érdeklődésre Cser-Palkovics András elmondta, hogy a projekt része az M200-as (leánykori nevén: 81-es négysávosítás) megvalósításának. A tervezés már előrehaladott, és a kivitelező (MKIF) szerződéses kötelezettsége a beruházás megépítése. Hozzátette: az Úrhidai úti lehajtó mellett ebben a projektben van a negyedik sztrádalehajtó is.

A másik „slágertéma" az éjszakai hangos járművek, a gyalogátkelőhelyeken tapasztalt elsőbbségadási problémák, valamint a járdán közlekedő elektromos rolleresek okozta balesetveszély adta. A polgármester válaszában megerősítette, hogy a rendőrséggel egyeztetve voltak már razziák az éjszakai "izmozások" ellen. A városvezetés az okoszebrák újabb sorozatának telepítésével, a közterület-felügyelők toborzásával és a térfigyelő kamerahálózat bővítésével igyekszik javítani a közbiztonságot. Az elektromos rollerek helyzetével kapcsolatban az új KRESZ-szabályozást várja, amely végre egyértelmű kereteket szabhat a használóknak.