Merre tovább Fehérvár? – égető kérdésekre válaszolt a polgármester
Cser-Palkovics András online közmeghallgatásán számos észrevétel érkezett a városvezetőhöz a közbiztonság, a fejlesztések (M200) és az uszoda korszerűsítése kapcsán. Összefoglaltuk a legfontosabb kérdéseket és válaszokat Székesfehérvár polgármesterének reakciójából.
Már másfél évtizede szolgálja polgármesterként a székesfehérváriakat Cser-Palkovics András, aki mindig is fontosnak tartotta, hogy meghallgassa az itt élők és az ide érkező ingázók kérdéseit, észrevételeit. A szerdán tartott online közmeghallgatásán pedig ismét záporoztak a kérdések, több száz érkezett a Facebook-posztja alá, amiből többek között kiderült az is, hogy november 1-én ingyenes lesz a helyi járatokon a közlekedés.
Főbb témák a székesfehérvári közmeghallgatáson
- Úthálózatfejlesztés: M200-as
- Közbiztonság, közlekedés és a rolleresek
- Uszodafelújítás
- Traffipaxok telepítése
- Videoton FC
Úthálózatfejlesztés: M200-as
A polgárokat leginkább az M200-as út tervezése és annak pontos részletei érdekelte, amely az M1-es autópályától indul és Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig tart. A körgyűrű és az Úrhidai út közötti összeköttetés iránti érdeklődésre Cser-Palkovics András elmondta, hogy a projekt része az M200-as (leánykori nevén: 81-es négysávosítás) megvalósításának. A tervezés már előrehaladott, és a kivitelező (MKIF) szerződéses kötelezettsége a beruházás megépítése. Hozzátette: az Úrhidai úti lehajtó mellett ebben a projektben van a negyedik sztrádalehajtó is.
Közbiztonság, közlekedés és a rolleresek
A másik „slágertéma" az éjszakai hangos járművek, a gyalogátkelőhelyeken tapasztalt elsőbbségadási problémák, valamint a járdán közlekedő elektromos rolleresek okozta balesetveszély adta. A polgármester válaszában megerősítette, hogy a rendőrséggel egyeztetve voltak már razziák az éjszakai "izmozások" ellen. A városvezetés az okoszebrák újabb sorozatának telepítésével, a közterület-felügyelők toborzásával és a térfigyelő kamerahálózat bővítésével igyekszik javítani a közbiztonságot. Az elektromos rollerek helyzetével kapcsolatban az új KRESZ-szabályozást várja, amely végre egyértelmű kereteket szabhat a használóknak.
Uszoda: Teljes korszerűsítés 3-4 milliárd forintból
Az uszoda nehézkes akadálymentesítése és a fűtés hiánya miatti panaszokra reagálva a polgármester megerősítette, hogy az uszoda teljes felújítását tervezik. Azonban az előzetes becslések szerint a költség várhatóan 3-4 milliárd forint lesz, ezért a városvezetés folyamatosan keresi a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat.
Traffipaxok telepítése
A Balatoni úti felüljárón felvetett traffipax-kihelyezés kapcsán a polgármester emlékeztetett, hogy a sebességmérés és az abból származó bevétel elsősorban állami feladat, de a város kezdeményezte a lehetőség önkormányzatokra való kiterjesztését, hiszen a bevételből tudnák finanszírozni a sebességmérők kihelyezését és az üzemeltetésüket is. Bízik benne, hogy a közeljövőben végre előrelépés várható ebben az ügyben.
A Videoton FC eladása
A végéhez közeledik a pályáztatási folyamat előkészítése. Várhatóan a jövő hét elején meg fogjuk hirdetni a nyílt pályázati eljárás első fordulóját. Sok az érdeklődő itthonról és nemzetközi szintről egyaránt. Az első pályázati körben a komoly érdeklődőket szeretnénk megismerni. Utána jöhet majd a második forduló. A pályázati felhívás egyébként nyilvános lesz, így mindenki megismerheti majd. Addig pedig bízunk a csapatban, hogy szépen zárja majd az őszi idényt. Hajrá, Videoton!
– válaszolt a polgármester a felmerülő kérdésre.
