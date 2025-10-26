október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonysággal egybekötött bálozás

2 órája

Bálozókkal telt meg a Mercure Hotel Magyar Király – megtartották a nyolcadik Székely Bált (galéria)

Címkék#Székely Bál#jótékonyság#Juhász László

Immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre Juhász László, a VÁLASZ elnöke kezdeményezésére a Székely Bál, mely feladatául tűzte ki, hogy erősítse a kapcsolatot a kárpátaljai és székelyföldi honfitársakkal.

Déri Brenda
Bálozókkal telt meg a Mercure Hotel Magyar Király – megtartották a nyolcadik Székely Bált (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A székely autonómia napját minden év október utolsó vasárnapján tartják. E naphoz próbálják igazítani most már nyolcadik esztendeje a Székely Bált, melyet azzal a céllal indított útjára a kezdetekben Juhász László, hogy erősítse a határon túli Kárpát-medencei kapcsolatokat, így a bál mellé minden évben egy jótékonysági gyűjtés is társul. Idén a bál teljes bevételét a kárpátaljai, székelyföldi gyermekek táboroztatására fordítják. 

Székely Bál
Juhász László, a Székely Bál kezdeményezője.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

8. Székely Bál Székesfehérváron

Az eseményen a megye, valamint a megyeszékhely képviseletében Deák Lajosné önkormányzati képviselő, nemzetpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatok tanácsnoka beszédében úgy fogalmazott, hogy feladatunk segíteni ott, ahol szükség van ránk. 

Mellette felszólalt még Békési Ferencné önkormányzati képviselő, aki szerint befogadó közösségként kötelességünk, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az anyaországtól lecsatolt területeken élőkre. Az ezt segítő Székely Bál pedig már kivívta magának, hogy a nemzeti összetartozás szimbólumaként említhetjük. 

(Galéria a képre kattintva!)

Székely bál a Mercure Hotelben

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Szili Csaba Gergely, a bál kommunikációs vezetője is szólt néhány szót. Mint mondta, a bálnak minden évben van egy üzenete, ez tavaly a felelősségvállalás volt, míg idén ez a viszont szeretés. Szeressük viszont a magyarság azon tagjait, akik ugyan nem a közvetlen közelünkben élnek, de éppúgy a testvéreink, mint mi egymásnak.

Az est ezt követően további köszöntőkkel, közös vacsorával, tombolával, valamint Kárpát-medencei fellépőkkel folytatódott. 

Google News

 A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu