Bálozókkal telt meg a Mercure Hotel Magyar Király – megtartották a nyolcadik Székely Bált (galéria)
Immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre Juhász László, a VÁLASZ elnöke kezdeményezésére a Székely Bál, mely feladatául tűzte ki, hogy erősítse a kapcsolatot a kárpátaljai és székelyföldi honfitársakkal.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
A székely autonómia napját minden év október utolsó vasárnapján tartják. E naphoz próbálják igazítani most már nyolcadik esztendeje a Székely Bált, melyet azzal a céllal indított útjára a kezdetekben Juhász László, hogy erősítse a határon túli Kárpát-medencei kapcsolatokat, így a bál mellé minden évben egy jótékonysági gyűjtés is társul. Idén a bál teljes bevételét a kárpátaljai, székelyföldi gyermekek táboroztatására fordítják.
8. Székely Bál Székesfehérváron
Az eseményen a megye, valamint a megyeszékhely képviseletében Deák Lajosné önkormányzati képviselő, nemzetpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatok tanácsnoka beszédében úgy fogalmazott, hogy feladatunk segíteni ott, ahol szükség van ránk.
Mellette felszólalt még Békési Ferencné önkormányzati képviselő, aki szerint befogadó közösségként kötelességünk, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az anyaországtól lecsatolt területeken élőkre. Az ezt segítő Székely Bál pedig már kivívta magának, hogy a nemzeti összetartozás szimbólumaként említhetjük.
Székely bál a Mercure HotelbenFotók: Fehér Gábor / FMH
Szili Csaba Gergely, a bál kommunikációs vezetője is szólt néhány szót. Mint mondta, a bálnak minden évben van egy üzenete, ez tavaly a felelősségvállalás volt, míg idén ez a viszont szeretés. Szeressük viszont a magyarság azon tagjait, akik ugyan nem a közvetlen közelünkben élnek, de éppúgy a testvéreink, mint mi egymásnak.
Az est ezt követően további köszöntőkkel, közös vacsorával, tombolával, valamint Kárpát-medencei fellépőkkel folytatódott.
