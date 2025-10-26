Bálozókkal telt meg a Mercure Hotel Magyar Király – megtartották a nyolcadik Székely Bált (galéria)

A székely autonómia napját minden év október utolsó vasárnapján tartják. E naphoz próbálják igazítani most már nyolcadik esztendeje a Székely Bált, melyet azzal a céllal indított útjára a kezdetekben Juhász László, hogy erősítse a határon túli Kárpát-medencei kapcsolatokat, így a bál mellé minden évben egy jótékonysági gyűjtés is társul. Idén a bál teljes bevételét a kárpátaljai, székelyföldi gyermekek táboroztatására fordítják.

Juhász László, a Székely Bál kezdeményezője.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

8. Székely Bál Székesfehérváron

Az eseményen a megye, valamint a megyeszékhely képviseletében Deák Lajosné önkormányzati képviselő, nemzetpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatok tanácsnoka beszédében úgy fogalmazott, hogy feladatunk segíteni ott, ahol szükség van ránk.

Mellette felszólalt még Békési Ferencné önkormányzati képviselő, aki szerint befogadó közösségként kötelességünk, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az anyaországtól lecsatolt területeken élőkre. Az ezt segítő Székely Bál pedig már kivívta magának, hogy a nemzeti összetartozás szimbólumaként említhetjük.

(Galéria a képre kattintva!)