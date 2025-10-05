2 órája
Ellátogattunk Fejér megye legnagyobb szaunájába (képgalériával, videóval)
Ugyan még nem a mínuszok repkednek, de azért estére, illetve a reggeli órákban elkél a vastagabb kabát. Ilyenkor már jól esik a plusz meleg, a fülig betakarózás és a forró fürdő, de ugyanilyen jól eshet egy-egy szaunaszeánsz is.
Szerencsére a Fejérben számos lehetőség közül választhatnak a szaunakedvelők, több wellness, illetve fürdő szolgáltatásai között lelhetők fel a medencék mellett a szaunák is. De honnan ered a szaunázás? Gyakorol-e jótékony hatást az emberi testre és mitől ad többet egy szeánsz? Erről kérdeztük Németh Donátot, a fehérvári Árpád Fürdő szaunamesterét.
A szaunázás eredete
Donát szerint a szaunázás kultúrája réges-régen az oroszoknál és a skandináv népeknél alakult ki. Ezek az országok földrajzi elhelyezkedésükből kifolyólag hidegebb éghajlatúak, így az emberek létrehoztak különféle melegedőhelyeket faházakból, ám ezeket még nem fűtötték fel annyira, szimplán csak melegedtek, kézműves munkákat végeztek itt, illetve arra is volt példa, hogy szüléseket vezettek le. Arra, hogy ezeket magasabb hőfokra is felfűthetik csak később jöttek rá.
A faházas szaunák mellett az oroszok úgynevezett gödörszaunákat hoztak létre. Ástak egy nagy gödröt, amit aztán teleraktak forró kövekkel és lefedték, hogy megtartsa a gödör a meleget.
Idővel egyre inkább elterjedt a szaunázás, de aztán egy időre eltűnt, majd az 1900-as években ismét előtört.
Szaunatípusok
– A legnépszerűbb talán a finn szauna, ami nagyjából 80-90 Celsius-fokos. Itt maximum 15 perc a javasolt idő. Ezt követi az infraszauna, ami már jóval alacsonyabb hőmérsékletű, általában 50 fokos. Ez azoknak javasolt, akiknek magasabb a vérnyomásuk, netán nem bírják annyira a meleget. Itt akár fél órát is ücsöröghetnek a vendégek – összegezte.
Szaunaszeánszok, ahol endorfinok szabadulnak
A szaunaszeánszokat általában a finn szaunákban tartják a szaunamesterek. Ilyenkor jeget dobnak, vizet öntenek vagy illóolajat csepegtetnek a forró kályhákra, amiből aztán felcsap egy sokkal melegebb pára, mint a szauna hőfoka. Ezt a párát legyezik a vendég felé, amelynek hatására a vendég hősokkot kap és endorfinok szabadulnak fel a testében. Ez pedig kellemes hidegrázós élményt okoz nekik. De az élmények mellett számos jótékony hatása is van a szaunázásnak: immunerősítő, jót tesz a szívnek és az érrendszernek.
A szaunamesterek arra is kényesen ügyelnek, hogy minden szeánsznak legyen egy tematikája. Ilyen alkalmakkor ritmusra legyeznek é az is előfordul, hogy beöltöznek a szeánsz alatt és egy történetet „mesélnek” el.
A szakember javallat szerint hetente maximum 3-szor vagy 4-szer szaunázzon, aki szereti. Egy alkalomnál pedig 3 vagy 4 kör szaunázásnál ne legyen több.
(Galéria a képre kattintva!)
Székesfehérvári Árpád Fürdő – Fejér vármegye legnagyobb szaunájaFotók: Nagy Norbert
Meztelenül vagy fürdőruhában?
Míg régebben az emberek szinte csak fedetlenül, bármiféle textil nélkül szaunáztak, addig ma már inkább a fürdőruhás szauna az elterjedtebb. A legtöbb hely ezt figyelembe veszi és mindkét réteg igényeit igyekszik kielégíteni, ugyanekkor Donát szerint a meztelen vagy a szauna köpenyes szaunázás a jobb, mert így a vendégeknek kevésbé melegszik fel a teste, mint egy rossz minőségű fürdőruhában, amiből ráadásul a klóros, vegyszeres fürdő víz is párolog, ha előtte már fürdőzött.
Németh Donát érdekességként azt is elárulta, hogy Fejér megye legnagyobb szaunája is a fehérvári fürdőben található, az 50 fő befogadására képes finn szauna napjában több szeánsznak is helyszínt biztosít.
Országszerte ezen a hétvégén tartják a Szaunázók Hétvégéjét, melyhez számos wellness és fürdő csatlakozott tematikus programokkal és szaunaszeánszokkal. Ugyan az Árpád Fürdő nem kimondottan a programhoz csatlakozott, de a hétvégi napokon is több szaunaélménnyel várja a vendégeket, valamint fut egy kedvezményes promóciójuk is, mellyel jóval alacsonyabb áron juthat be két fő a fürdőbe.