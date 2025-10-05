Ellátogattunk Fejér megye legnagyobb szaunájába (képgalériával, videóval)

Szerencsére a Fejérben számos lehetőség közül választhatnak a szaunakedvelők, több wellness, illetve fürdő szolgáltatásai között lelhetők fel a medencék mellett a szaunák is. De honnan ered a szaunázás? Gyakorol-e jótékony hatást az emberi testre és mitől ad többet egy szeánsz? Erről kérdeztük Németh Donátot, a fehérvári Árpád Fürdő szaunamesterét.

Finn szauna, Fejér vármegye legnagyobbja

Fotó: Nagy Norbert

A szaunázás eredete

Donát szerint a szaunázás kultúrája réges-régen az oroszoknál és a skandináv népeknél alakult ki. Ezek az országok földrajzi elhelyezkedésükből kifolyólag hidegebb éghajlatúak, így az emberek létrehoztak különféle melegedőhelyeket faházakból, ám ezeket még nem fűtötték fel annyira, szimplán csak melegedtek, kézműves munkákat végeztek itt, illetve arra is volt példa, hogy szüléseket vezettek le. Arra, hogy ezeket magasabb hőfokra is felfűthetik csak később jöttek rá.

A faházas szaunák mellett az oroszok úgynevezett gödörszaunákat hoztak létre. Ástak egy nagy gödröt, amit aztán teleraktak forró kövekkel és lefedték, hogy megtartsa a gödör a meleget.

Idővel egyre inkább elterjedt a szaunázás, de aztán egy időre eltűnt, majd az 1900-as években ismét előtört.

Szaunatípusok

– A legnépszerűbb talán a finn szauna, ami nagyjából 80-90 Celsius-fokos. Itt maximum 15 perc a javasolt idő. Ezt követi az infraszauna, ami már jóval alacsonyabb hőmérsékletű, általában 50 fokos. Ez azoknak javasolt, akiknek magasabb a vérnyomásuk, netán nem bírják annyira a meleget. Itt akár fél órát is ücsöröghetnek a vendégek – összegezte.

Németh Donát, a fehérvári Árpád Fürdő szaunamestere

Fotó: Nagy Norbert

Szaunaszeánszok, ahol endorfinok szabadulnak

A szaunaszeánszokat általában a finn szaunákban tartják a szaunamesterek. Ilyenkor jeget dobnak, vizet öntenek vagy illóolajat csepegtetnek a forró kályhákra, amiből aztán felcsap egy sokkal melegebb pára, mint a szauna hőfoka. Ezt a párát legyezik a vendég felé, amelynek hatására a vendég hősokkot kap és endorfinok szabadulnak fel a testében. Ez pedig kellemes hidegrázós élményt okoz nekik. De az élmények mellett számos jótékony hatása is van a szaunázásnak: immunerősítő, jót tesz a szívnek és az érrendszernek.