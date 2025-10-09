„Ne féljünk tőle, értsük meg!” – szakemberek az epilepsziáról és a tudatos segítségnyújtásról Székesfehérváron

Október 7-én a székesfehérvári Városházán tartották meg az epilepsziával foglalkozó szakmai konferenciát, amelyen orvosok, egészségügyi szakemberek és pedagógusok is részt vettek. A betegség orvosi, nevelési és társadalmi vonatkozásai kerültek előtérbe. Deák György gyermekneurológus „Epilepsziás gyermek ellátása a köznevelésben” című előadásában átfogó képet adott az epilepszia betegségről és annak gyermekkori formáiról. Ismertette a rohamok típusait, a kiváltó tényezőket és a lehetséges kezelési módokat, hangsúlyozva a szülők, pedagógusok és segítők felelősségét a roham felismerésében és megfelelő ellátásában. Kiemelte, hogy a betegség nem fertőző, ugyanakkor fokozott figyelmet igényel, a gyógyszeres terápia mellett pedig a pszichés támogatás és a társadalmi elfogadás kulcsfontosságú.

Az epilepszia ellátása nem csak orvosi kérdés

Fotó: Fehér Gábor

Pápai Imre, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Régiójának szakembere a „Görcsrohammal járó rosszullétek kórházon kívüli ellátása” témában tartott előadást. Részletesen ismertette, mit kell tenni egy epilepsziás roham során, milyen hibákat kell elkerülni (például a végtagok lefogása vagy tárgyak szájba erőltetése tilos), és mikor szükséges a mentő hívása. Felhívta a figyelmet arra is, hogy minden roham hátterében fennállhat a keringésmegállás veszélye, ezért a gyors, szakszerű beavatkozás életmentő lehet.