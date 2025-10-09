40 perce
„Ne féljünk tőle, értsük meg!” – szakemberek az epilepsziáról és a tudatos segítségnyújtásról Székesfehérváron
Az epilepszia nem fertőző, mégis gyakran félelem és bizonytalanság övezi – hangzott el a székesfehérvári városházán tartott epilepsziakonferencián. A szakemberek rámutattak: a betegek elfogadása, a helyes rohamkezelés ismerete és a társadalmi tudatosság növelése legalább olyan fontos, mint a gyógyszeres terápia.
Október 7-én a székesfehérvári Városházán tartották meg az epilepsziával foglalkozó szakmai konferenciát, amelyen orvosok, egészségügyi szakemberek és pedagógusok is részt vettek. A betegség orvosi, nevelési és társadalmi vonatkozásai kerültek előtérbe. Deák György gyermekneurológus „Epilepsziás gyermek ellátása a köznevelésben” című előadásában átfogó képet adott az epilepszia betegségről és annak gyermekkori formáiról. Ismertette a rohamok típusait, a kiváltó tényezőket és a lehetséges kezelési módokat, hangsúlyozva a szülők, pedagógusok és segítők felelősségét a roham felismerésében és megfelelő ellátásában. Kiemelte, hogy a betegség nem fertőző, ugyanakkor fokozott figyelmet igényel, a gyógyszeres terápia mellett pedig a pszichés támogatás és a társadalmi elfogadás kulcsfontosságú.
Pápai Imre, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Régiójának szakembere a „Görcsrohammal járó rosszullétek kórházon kívüli ellátása” témában tartott előadást. Részletesen ismertette, mit kell tenni egy epilepsziás roham során, milyen hibákat kell elkerülni (például a végtagok lefogása vagy tárgyak szájba erőltetése tilos), és mikor szükséges a mentő hívása. Felhívta a figyelmet arra is, hogy minden roham hátterében fennállhat a keringésmegállás veszélye, ezért a gyors, szakszerű beavatkozás életmentő lehet.
Epilepsziával foglalkozó szakmai konferencia a VárosházánFotók: Fehér Gábor
Farnas István Géza, a Caritas Hungarica Alapítvány intézményvezetője „A függőségek kialakulásának megelőzése” címmel tartott előadást. Prezentációjában a stressz, a családi kapcsolatok és a digitális függőség összefüggéseire világított rá, valamint a fiatalok körében terjedő új függőségi formákat – mint a nikotintasak („snüssz”) vagy az elektromos cigaretták – ismertette. Hangsúlyozta a prevenció és a családi együttműködés fontosságát, valamint a tudatos életvezetés szerepét a mentális egészség megőrzésében.
Az epilepszia ellátása tehát – derült ki a konferencián - nemcsak orvosi kérdés, de közösségi feladat is: a betegek elfogadása, a tájékozottság növelése és a prevenció mind hozzájárulhat a biztonságosabb és empatikusabb környezet megteremtéséhez.