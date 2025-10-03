Fellélegezhet Mezőfalva? Vége lehet az elviselhetetlen szagnak!

A mezőfalvai szaghatás ügye hónapok óta borzolja a kedélyeket, de most úgy tűnik, végre kézzelfogható lépések történhetnek a megoldás felé. A legutóbbi megbeszélésen a Sittara Kft., a Pannonia Bio Zrt., a Fejér Vármegyei Kormányhivatal képviselői, valamint helyi és nagyvenyimi önkormányzati tisztségviselők és civilek vettek részt. A vállalatok bemutatták, milyen technológiai és műszaki változtatásokkal próbálják megelőzni a szag jelenlétét.

Az egyik legfontosabb feladat a lagúnákban tárolt anyag mielőbbi kijuttatása a talajvédelmi hatóság felügyelete mellett, a lehető leginább szagmentes megoldással.

Az előző hibás kivitelezésért felelős alvállalkozót időközben eltávolították

- így önmagában a kijuttatás már várhatóan nem jár szaghatással.Emellett két komoly technológiai újítás is folyamatban van: a tároló lagúnák lefedése biológiailag semleges anyaggal, valamint a dunaföldvári biogázüzemben a baktériumkultúra cseréje. A cégek ígéretei szerint mindkét lépés drasztikusan csökkentheti a kipárolgásból származó szaghatást, és egy jóval környezetbarátabb, szántóföldi kijuttatásra alkalmas végterméket eredményezhet.

Varga Gábor hangsúlyozta: továbbra is alapelv, hogy a fermentlé kijuttatása, injektálása és tárolása semmilyen körülmények között nem járhat a lakosságot zavaró szaghatással. Ha ismét panaszok érkeznek, a hatóságok azonnal közbe fognak lépni, és megállítják a kihordást. A képviselő arra kérte a lakosságot, hogy konstruktívan működjenek együtt a folyamat során, és jelezzék, ha problémát tapasztalnak.

– emelte ki. A fejleményekről korábban is többször beszámoltunk, és a legutóbbi híreket társlapunk, a Duol.hu oldalán is elolvashatják az érdeklődők.