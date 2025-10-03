október 3., péntek

Új hírek a régi témában!

50 perce

Fellélegezhet Mezőfalva? Vége lehet az elviselhetetlen szagnak!

Címkék#biogázüzem#ügy#fermentlé#szag

Mezőfalván hónapok óta téma az elviselhetetlen szag, amely sok lakos életét keserítette meg. Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője most arról számolt be, hogy a cégek ígéretes technológiai megoldásokkal álltak elő, de vajon tényleg véget ér a mezőfalvai szaghatás?

Feol.hu
Fellélegezhet Mezőfalva? Vége lehet az elviselhetetlen szagnak!

Forrás: Varga Gábor Facebook oldala

A mezőfalvai szaghatás ügye hónapok óta borzolja a kedélyeket, de most úgy tűnik, végre kézzelfogható lépések történhetnek a megoldás felé. A legutóbbi megbeszélésen a Sittara Kft., a Pannonia Bio Zrt., a Fejér Vármegyei Kormányhivatal képviselői, valamint helyi és nagyvenyimi önkormányzati tisztségviselők és civilek vettek részt. A vállalatok bemutatták, milyen technológiai és műszaki változtatásokkal próbálják megelőzni a szag jelenlétét.

Szag
A mezőfalvai szag ügye, hónapok óta borzolja a kedélyeket! Forrás:  Varga Gábor Facebook oldala

Az egyik legfontosabb feladat a lagúnákban tárolt anyag mielőbbi kijuttatása a talajvédelmi hatóság felügyelete mellett, a lehető leginább szagmentes megoldással. 

Az előző hibás kivitelezésért felelős alvállalkozót időközben eltávolították

- így önmagában a kijuttatás már várhatóan nem jár szaghatással.Emellett két komoly technológiai újítás is folyamatban van: a tároló lagúnák lefedése biológiailag semleges anyaggal, valamint a dunaföldvári biogázüzemben a baktériumkultúra cseréje. A cégek ígéretei szerint mindkét lépés drasztikusan csökkentheti a kipárolgásból származó szaghatást, és egy jóval környezetbarátabb, szántóföldi kijuttatásra alkalmas végterméket eredményezhet.

Komoly egyeztetés zajlik, talán eredményre is vezet! 

Szag, amie talán megvan a megoldás! 

Varga Gábor hangsúlyozta: továbbra is alapelv, hogy a fermentlé kijuttatása, injektálása és tárolása semmilyen körülmények között nem járhat a lakosságot zavaró szaghatással. Ha ismét panaszok érkeznek, a hatóságok azonnal közbe fognak lépni, és megállítják a kihordást. A képviselő arra kérte a lakosságot, hogy konstruktívan működjenek együtt a folyamat során, és jelezzék, ha problémát tapasztalnak. 

A cél közös: hogy Mezőfalva újra az a hely legyen, ahol jó élni

– emelte ki. A fejleményekről korábban is többször beszámoltunk, és a legutóbbi híreket társlapunk, a Duol.hu oldalán is elolvashatják az érdeklődők.

 

