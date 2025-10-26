1 órája
Az ősz egyik kedvence, a sütőtök – receptek
Sütőtökök minden mennyiségben –ismét ellátogattunk a Városi Piacra, hogy megnézzük a lekelendőbb őszi portékákat.
Fotó: Fehér Gábor - FMH
A fókuszba ezúttal a tökök, sütőtökök kerültek, melyekből isteni őszi fogások készíthetők, de még mielőtt megosztanánk néhány sütőtök alapú receptet, nézzük, hogy milyen áron juthatnak hozzá a vásárlók a fehérvári piacon.
Nem véletlen, hogy az ősz egyik kedvelt alapanyaga a sütőtök, amelynek kilóját 400 forintért árulják. A számos ízletes étel mellett frappáns halloween-i dekorációk is készülhetnek a nagyobb darabokból vagy akár az apróbb étkezésre nem alkalmas dísztökökből. De most maradjunk a recepteknél, mutatunk néhány népszerű és könnyen elkészíthető sütőtök alapú ételt
Sütőtök receptek
1. Sütőtökkrémleves
Nincs ősz a méltán népszerű sütőtökkrémleves nélkül. Ehhez nincs szükség másra, mint:
- 60 dkg sütőtök
- 1 szál póréhagyma
- 3 db burgonya
- víz
- 4 db erőleveskocka
- gyömbér
- só
- bors
- 2.5 dl tejszín
Miután minden hozzávaló rendelkezésünkre áll a sütőtököt és a burgonyát meghámozzuk, megmossuk, majd kockára vágjuk. A póréhagymát ugyancsak megtisztítjuk és felkarikázzuk.
Ezt követően a zöldségeket egy fazékba tesszük, felöntjük kb. 2 liter vízzel és, amikor gyöngyözni kezd a víz, belemorzsoljuk az erőleves kockákat. Fedő alatt, takarék lángon 15-20 perc alatt hagyjuk, hogy puhára főjön.
Ha ez megvan 10-15 kocka főtt burgonyát kiveszünk a levesből, a többit pedig turmixgépben a tejszínnel összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadunk egy kis gyömbért, beletesszük a főtt burgonyakockákat, majd összerottyantjuk és kész is – írja a mindmegette.hu.
2. Sült sütőtök
Az egyszerűségben rejlő nagyszerűség a sült sütőtök, amihez elegendő egy nagyobb sütőtök és némi méz.
A sütőtököt megmossuk, kimagozzuk, nagyobb darabokra vágjuk és egy tepsibe helyezzük, majd előmelegített sütőben 200 fokon 40-50 percig sütjük. Ha kellően puha, kivesszük és lecsurgatjuk egy kis mézzel.
3. Parmezános-sütőtökös tészta
A végére hagytuk a legkülönlegesebbet, amely szintén egy mindmegette.hu-s recept. A hozzávalókat tekintve a következők szükségesek hozzá:
- 4 ek. olívaolaj
- 1 fej hagyma
- 40 dkg sütőtök
- só
- bors
- 40 dkg penne
- 10 dkg parmezán(reszelt)
- 3 db zsályalevél
A parmezános sütőtökös tészta elkészítéséhez először felmelegítjük az olívaolajat, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és üvegesre pároljuk.
A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk, felkockázzuk, majd a hagymás alaphoz adjuk. Összeforgatjuk és felöntjük 4 dl vízzel, majd lefedjük és kb. 30 perc alatt kis lángon sűrű mártás állagúra főzzük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Közben a pennét forrásban lévő, sós vízben kifőzzük, majd összeforgatjuk a sütőtökös mártással. Végül pedig reszelt parmezánnal és zsályalevelekkel megszórva tálaljuk.