Sütőtökök minden mennyiségben

Az ősz egyik kedvence, a sütőtök – receptek

Sütőtökök minden mennyiségben –ismét ellátogattunk a Városi Piacra, hogy megnézzük a lekelendőbb őszi portékákat.

Déri Brenda
Fotó: Fehér Gábor - FMH

A fókuszba ezúttal a tökök, sütőtökök kerültek, melyekből isteni őszi fogások készíthetők, de még mielőtt megosztanánk néhány sütőtök alapú receptet, nézzük, hogy milyen áron juthatnak hozzá a vásárlók a fehérvári piacon. 

400 forint kilója a sütőtöknek a Városi Piacon
Fotó: Fehér Gábor - FMH

Nem véletlen, hogy az ősz egyik kedvelt alapanyaga a sütőtök, amelynek kilóját 400 forintért árulják. A számos ízletes étel mellett frappáns halloween-i dekorációk is készülhetnek a nagyobb darabokból vagy akár az apróbb étkezésre nem alkalmas dísztökökből. De most maradjunk a recepteknél, mutatunk néhány népszerű és könnyen elkészíthető sütőtök alapú ételt

Sütőtök receptek

1. Sütőtökkrémleves 

Nincs ősz a méltán népszerű sütőtökkrémleves nélkül. Ehhez nincs szükség másra, mint: 

  • 60 dkg sütőtök
  • 1 szál póréhagyma
  • 3 db burgonya
  • víz
  • 4 db erőleveskocka
  • gyömbér
  • bors
  • 2.5 dl tejszín

Miután minden hozzávaló rendelkezésünkre áll a sütőtököt és a burgonyát meghámozzuk, megmossuk, majd kockára vágjuk. A póréhagymát ugyancsak megtisztítjuk és felkarikázzuk. 

Ezt követően a zöldségeket egy fazékba tesszük, felöntjük kb. 2 liter vízzel és, amikor gyöngyözni kezd a víz, belemorzsoljuk az erőleves kockákat. Fedő alatt, takarék lángon 15-20 perc alatt hagyjuk, hogy puhára főjön.

Ha ez megvan 10-15 kocka főtt burgonyát kiveszünk a levesből, a többit pedig turmixgépben a tejszínnel összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadunk egy kis gyömbért, beletesszük a főtt burgonyakockákat, majd összerottyantjuk és kész is – írja a mindmegette.hu.

2. Sült sütőtök

Az egyszerűségben rejlő nagyszerűség a sült sütőtök, amihez elegendő egy nagyobb sütőtök és némi méz.

A sütőtököt megmossuk, kimagozzuk, nagyobb darabokra vágjuk és egy tepsibe helyezzük, majd előmelegített sütőben 200 fokon 40-50 percig sütjük. Ha kellően puha, kivesszük és lecsurgatjuk egy kis mézzel. 

Fotó: Fehér Gábor - FMH

3. Parmezános-sütőtökös tészta

A végére hagytuk a legkülönlegesebbet, amely szintén egy mindmegette.hu-s recept. A hozzávalókat tekintve a következők szükségesek hozzá:

  • 4 ek. olívaolaj
  • 1 fej hagyma
  • 40 dkg sütőtök
  • bors
  • 40 dkg penne
  • 10 dkg parmezán(reszelt)
  • 3 db zsályalevél
    A parmezános sütőtökös tészta elkészítéséhez először felmelegítjük az olívaolajat, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és üvegesre pároljuk.

A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk, felkockázzuk, majd a hagymás alaphoz adjuk. Összeforgatjuk és felöntjük 4 dl vízzel, majd lefedjük és kb. 30 perc alatt kis lángon sűrű mártás állagúra főzzük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Közben a pennét forrásban lévő, sós vízben kifőzzük, majd összeforgatjuk a sütőtökös mártással. Végül pedig reszelt parmezánnal és zsályalevelekkel megszórva tálaljuk.


 

 

