Hatalmas sikert aratott a II. Keresztesi Sütiverseny és Sütivásár

Címkék#keresztesi konyha#keresztesi sütiverseny#jótékonyság#sütivásár#sütemény

Második alkalommal rendezték meg a jótékonysági sütiversenyt és sütivásárt Sárkeresztesen, ahol minden eddiginél több nevező mérettette meg magát. A Keresztesi Konyha asszonyainak szervezésében megvalósuló sütiversenyen a finom sütemények nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is elvarázsolták. A kezdeményezés eredményeként elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy egy új hintával bővülhessen az Ady Endre utcai játszótér.

Gombor Lili
Nem volt könnyű dolga a négyfős zsűrinek a sárkeresztesi sütiversenyen

Fotó: Igari Balázs

Sárkeresztes háziorvosa, Varsányi Éva ötlete volt a jótékony célú sütiverseny, amelyet immáron másodjára rendeztek meg a hétvégén. A kezdeményezéséhez csatlakoztak a Keresztesi Konyha asszonyai is, akik hathatós szervezésüknek hála ismét egy minden szempontból sikeres megmozdulást tudhatnak maguk mögött.

Sárkeresztesi sütiverseny
Már ránézésre is összefut az ember szájában a nyál, olyan finomságok kerültek az asztalra a sárkeresztesi sütiversenyen
Fotó: Igari Balázs

Sütiversennyel a játszótérért

Szombat délelőttre szebbnél szebb és változatosabbnál változatosabb desszertekkel teltek meg az asztalok a sárkeresztesi Művelődési Házban, ahol az első alkalomhoz képest is jóval több, összesen 41 nevező 48 készítménnyel indult neki a megmérettetésnek! Mint a végén kiderült, nem is csak háziasszonyokra kellett gondolni a szakácsok között. Szép számmal akadtak gyermekek is a résztvevők között, unokák, lányok sütöttek együtt édesanyjukkal, nagymamájukkal.

A házi készítésű finomságokat három kategóriában értékelte a négytagú zsűri, amelynek több lehetősége is volt oklevéllel díjazni a kiemelkedő alkotásokat, hiszen valóban szinte mesterművek kerültek az ítészek tányérjára. A bíráló bizottság kóstolását követően kezdetét vette a sütivásár, amelyen a versenyen induló vagy a versenyen kívül, felajánlás céljával készített sütemények vettek részt. A vásár célja az volt, hogy a megújuló Ady Endre utcai játszótér egy új hintával gazdagodhasson. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy mindössze 45 perc alatt gazdára találtak a desszertek, tortaszeletek, valamint a program zárásaként Varsányi Éva zsűrielnök, ötletgazda és a Damniczki Cukrászda felajánlásában készült, összesen hét darab torta került kalapács alá, amelyekért komoly licitharc alakult ki. Volt olyan torta, amelyik 51 ezer forintért kelt el, így a várakozásokat felülmúló összeg, 517 ezer forint gyűlt össze a játszótér fejlesztésére.

II. Keresztesi Sütiverseny és Sütivásár

Fotók: Igari Balázs, Zámbó Veronika

A 2025-ös sárkeresztesi sütiverseny díjazottjai

Krémes sütemények kategória

  1. Toba Margit - Kijevi Krémes
  2. Szűcsné Miklós Teréz - Sütőtökös tekercs
  3. Osvald Gáborné - Francia mákos krémes

Apró sütemények, édes és sós kategória

  1. Molnár-Kós Veronika - Levendulás vajas keksz
  2. Molnár-Kós Veronika - Kókuszos fehércsokis keksz
  3.  Szima Istvánné - Zongora billentyű

Kelt tészták, rétesek kategória

  1. Kilit Eszter - Almás batyu
  2. Vadász Valéria - Pizzás csiga
  3. Osvald Anett - Almás-mákos rétes

Különdíjak

18 év alatti 

  • Szalai Vivien - Diós kosárka
  • Pénzes Zsófia - Sajttorta
  • Kiliti Anna - Gumi szelet

Mentes desszert

  • Kerpel Róbertné - Kapucíner szelet (Glutén-Laktóz-Cukormentes)

Legszebb sütemény

  • Fekete-Szőnyi Judit - Kókuszos tejberizs torta

Abszolút győztes

  • Kiliti Eszter - Almás batyu  (Whiskyben párolt almával töltött batyu)

A díjazottak oklevelet, ajándékutalványt, valamint tárgynyereményeket és a Fantázia Fadekor által készített kategóriadíjakat vehettek át. A játszótér minél látványosabb megújulásának érdekében decemberben további jótékonysági Mikulás bált szerveznek a településen. 
 


 

 

A dosszié további cikkei
