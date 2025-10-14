2 órája
Hatalmas sikert aratott a II. Keresztesi Sütiverseny és Sütivásár
Második alkalommal rendezték meg a jótékonysági sütiversenyt és sütivásárt Sárkeresztesen, ahol minden eddiginél több nevező mérettette meg magát. A Keresztesi Konyha asszonyainak szervezésében megvalósuló sütiversenyen a finom sütemények nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is elvarázsolták. A kezdeményezés eredményeként elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy egy új hintával bővülhessen az Ady Endre utcai játszótér.
Nem volt könnyű dolga a négyfős zsűrinek a sárkeresztesi sütiversenyen
Fotó: Igari Balázs
Sárkeresztes háziorvosa, Varsányi Éva ötlete volt a jótékony célú sütiverseny, amelyet immáron másodjára rendeztek meg a hétvégén. A kezdeményezéséhez csatlakoztak a Keresztesi Konyha asszonyai is, akik hathatós szervezésüknek hála ismét egy minden szempontból sikeres megmozdulást tudhatnak maguk mögött.
Sütiversennyel a játszótérért
Szombat délelőttre szebbnél szebb és változatosabbnál változatosabb desszertekkel teltek meg az asztalok a sárkeresztesi Művelődési Házban, ahol az első alkalomhoz képest is jóval több, összesen 41 nevező 48 készítménnyel indult neki a megmérettetésnek! Mint a végén kiderült, nem is csak háziasszonyokra kellett gondolni a szakácsok között. Szép számmal akadtak gyermekek is a résztvevők között, unokák, lányok sütöttek együtt édesanyjukkal, nagymamájukkal.
A házi készítésű finomságokat három kategóriában értékelte a négytagú zsűri, amelynek több lehetősége is volt oklevéllel díjazni a kiemelkedő alkotásokat, hiszen valóban szinte mesterművek kerültek az ítészek tányérjára. A bíráló bizottság kóstolását követően kezdetét vette a sütivásár, amelyen a versenyen induló vagy a versenyen kívül, felajánlás céljával készített sütemények vettek részt. A vásár célja az volt, hogy a megújuló Ady Endre utcai játszótér egy új hintával gazdagodhasson. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy mindössze 45 perc alatt gazdára találtak a desszertek, tortaszeletek, valamint a program zárásaként Varsányi Éva zsűrielnök, ötletgazda és a Damniczki Cukrászda felajánlásában készült, összesen hét darab torta került kalapács alá, amelyekért komoly licitharc alakult ki. Volt olyan torta, amelyik 51 ezer forintért kelt el, így a várakozásokat felülmúló összeg, 517 ezer forint gyűlt össze a játszótér fejlesztésére.
II. Keresztesi Sütiverseny és SütivásárFotók: Igari Balázs, Zámbó Veronika
A 2025-ös sárkeresztesi sütiverseny díjazottjai
Krémes sütemények kategória
- Toba Margit - Kijevi Krémes
- Szűcsné Miklós Teréz - Sütőtökös tekercs
- Osvald Gáborné - Francia mákos krémes
Apró sütemények, édes és sós kategória
- Molnár-Kós Veronika - Levendulás vajas keksz
- Molnár-Kós Veronika - Kókuszos fehércsokis keksz
- Szima Istvánné - Zongora billentyű
Kelt tészták, rétesek kategória
- Kilit Eszter - Almás batyu
- Vadász Valéria - Pizzás csiga
- Osvald Anett - Almás-mákos rétes
Különdíjak
18 év alatti
- Szalai Vivien - Diós kosárka
- Pénzes Zsófia - Sajttorta
- Kiliti Anna - Gumi szelet
Mentes desszert
- Kerpel Róbertné - Kapucíner szelet (Glutén-Laktóz-Cukormentes)
Legszebb sütemény
- Fekete-Szőnyi Judit - Kókuszos tejberizs torta
Abszolút győztes
- Kiliti Eszter - Almás batyu (Whiskyben párolt almával töltött batyu)
A díjazottak oklevelet, ajándékutalványt, valamint tárgynyereményeket és a Fantázia Fadekor által készített kategóriadíjakat vehettek át. A játszótér minél látványosabb megújulásának érdekében decemberben további jótékonysági Mikulás bált szerveznek a településen.
Frissen Fejérből
- Megszűnik a Windows 10 támogatása, sokaknak főhet a feje – mi a teendő?
- Napelemes lámpákat kapott a település Fő utcája
- Losonczi Dávid olimpikon és Szabó Balázs zenekari frontember mesélt sikereiről, életéről
- Új lehetőség a faluban: már működik a bankautomata
- Megmenekült a Velencei-tó?