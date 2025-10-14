Hatalmas sikert aratott a II. Keresztesi Sütiverseny és Sütivásár

Sárkeresztes háziorvosa, Varsányi Éva ötlete volt a jótékony célú sütiverseny, amelyet immáron másodjára rendeztek meg a hétvégén. A kezdeményezéséhez csatlakoztak a Keresztesi Konyha asszonyai is, akik hathatós szervezésüknek hála ismét egy minden szempontból sikeres megmozdulást tudhatnak maguk mögött.

Már ránézésre is összefut az ember szájában a nyál, olyan finomságok kerültek az asztalra a sárkeresztesi sütiversenyen

Fotó: Igari Balázs

Sütiversennyel a játszótérért

Szombat délelőttre szebbnél szebb és változatosabbnál változatosabb desszertekkel teltek meg az asztalok a sárkeresztesi Művelődési Házban, ahol az első alkalomhoz képest is jóval több, összesen 41 nevező 48 készítménnyel indult neki a megmérettetésnek! Mint a végén kiderült, nem is csak háziasszonyokra kellett gondolni a szakácsok között. Szép számmal akadtak gyermekek is a résztvevők között, unokák, lányok sütöttek együtt édesanyjukkal, nagymamájukkal.

A házi készítésű finomságokat három kategóriában értékelte a négytagú zsűri, amelynek több lehetősége is volt oklevéllel díjazni a kiemelkedő alkotásokat, hiszen valóban szinte mesterművek kerültek az ítészek tányérjára. A bíráló bizottság kóstolását követően kezdetét vette a sütivásár, amelyen a versenyen induló vagy a versenyen kívül, felajánlás céljával készített sütemények vettek részt. A vásár célja az volt, hogy a megújuló Ady Endre utcai játszótér egy új hintával gazdagodhasson. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy mindössze 45 perc alatt gazdára találtak a desszertek, tortaszeletek, valamint a program zárásaként Varsányi Éva zsűrielnök, ötletgazda és a Damniczki Cukrászda felajánlásában készült, összesen hét darab torta került kalapács alá, amelyekért komoly licitharc alakult ki. Volt olyan torta, amelyik 51 ezer forintért kelt el, így a várakozásokat felülmúló összeg, 517 ezer forint gyűlt össze a játszótér fejlesztésére.