Éves találkozó

1 órája

Sűrűn telt az október a nyugdíjasoknál

Címkék#nyugdíjas klub#kirándulás#NAV

Bár még közel sincs vége az októberi hónapnak, a NAV NYOSZ Fejér vármegyei Adóügyi Nyugdíjas Klubjának tagjai számára már bizonyos, hogy tartalmasan teltek az elmúlt hetek.

Feol.hu
Sűrűn telt az október a nyugdíjasoknál

Forrás: Fekete Lászlóné

A nyugdíjasok a hónap elejét Kecskeméten töltötték az idősek napi ünnepségen, melyet követően kisvonatos városnézésen is részt vettek. Nem sokkal később pedig a Fejér Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság által szervezett éves találkozóra látogattak el.

– Klubunk régi terve volt az is, hogy a MET Arénába is ellátogassunk, amely létesítmény jelenleg hazánk egyik legmodernebb, legfenntarthatóbb multifunkcionális rendezvény helyszíne. Erre a Polgármesteri Hivataltól kapott segítség révén került sor. A bejárást az emeleten kezdtük. Megcsodálhattuk az itt kialakított kis múzeumot, ahol bemutatásra kerültek a különféle mezek és győzelmi serlegek is. A nézőtér pedig maga a csoda. Az épületet mindenkinek legalább egyszer látni kell, hisz városunk kiemelkedő büszkesége – állt Fekete Lászlóné klubvezető beszámolójában, melyet a feol.hunak juttatott el.

De ezzel még nem ért véget a kirándulások, a MET Aréna után ellátogattak a Szent István Király Múzeumba is. Mint az elmondták, nagyon hálásak a sok élményért, amit az elmúlt időszakban szereztek.



 

 

