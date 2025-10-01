51 perce
„Nem elég jó úton közlekedni, figyeljünk egymásra is” – három utcát adtak át Sukorón (galéria)
„Most már nagyítóval kell keresni olyan szakaszt, ahol nincs szilárd burkolat” – hangzott el azon az ünnepségen, ahol közel 90 millió forintos beruházás valósult meg az elmúlt időszakban. Három újabb utcát adtak át ugyanis Sukorón.
Október 1-jén három felújított utcát adtak át Sukorón, ahol a fejlesztések révén a közlekedés biztonságosabbá, a település arculata pedig rendezettebbé vált. Az ünnepélyes átadáson Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke számolt be a tavaly novemberben bejelentett fejlesztések megvalósulásáról és vágták át ünnepélyesen a szalagokat.
Óvoda utca – több mint 56 milliós fejlesztés
Az Óvoda utca felújítása a Top plus pályázat keretében valósult meg. A beruházás összköltsége 54,6 millió forint pályázati támogatásból és 2 millió forint önkormányzati önerőből állt össze.
– Komplex pályázat valósult meg: a nyitott árkok lefedése, új járda és parkolók kialakítása, valamint az úttest szélesítése mind a gyalogos és a gépjárműforgalom biztonságát szolgálja. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az óvoda és iskola környékén a kisgyermekek közlekedése biztonságosabb legyen – emelte ki a polgármester.
- Ez az út valamikor vegyes forgalmú út volt, ahol autók és gyalogosok egy úton közlekedtek – úgy, ahogy – mutatott rá Tessely Zoltán az Óvoda utca felújítása előtti állapotokra. Molnár Krisztián megerősítette: ez az útszakasz kritikus forgalmat bonyolít csúcsidőben, hiszen itt található a polgármesteri hivatal, bölcsőde, óvoda is. Kiemelte: kiváló minőségben és jóval a határidő előtt készült el az útszakasz, amit megköszönt a kivitelező, székesfehérvári Útéppark Kft-nek, melyet a helyszínen Nemes Róbert ügyvezető képviselt.
Három utcát adtak át SukorónFotók: Nagy Norbert / FMH
Rákóczi utca – közel 18 millióból újult meg a parthoz vezető szakasz
A Rákóczi utca felújítása két forrásból valósult meg. Az első, a falu felőli szakasz a Magyar Falu Program keretében kapott új burkolatot 9 millió forintból, míg a második szakasz 8 millió forint önkormányzati forrásból épült át.
– Ez az utca vezeti le a forgalmat a parthoz és a kerékpárúthoz. A korábbi balesetveszélyes szakaszokat megszüntettük, a burkolatot biztonságossá tettük. Arra kérek mindenkit, hogy az új út mellett se feledkezzen meg a közlekedési szabályokról, és figyeljünk egymásra – gyalogosra, kerékpárosra egyaránt – hangsúlyozta Mészárosné Hegyi Gyöngyi.
Galagonya utca – 16 millió forintból szilárd burkolat
A település szélén fekvő Galagonya utca eddig földút volt, most azonban az út 400 méteres szakasza szilárd burkolatot kapott. A beruházás egyik fele 8 millió forintos Magyar Falu Program támogatásból, másik fele 8 millió forint önkormányzati önerőből valósult meg.
– A Galagonya utca nagyon rossz állapotú földút volt, de most egy gyönyörű, szilárd burkolatú szakaszt kaptunk. Sukorón már csak néhány kis köz maradt burkolat nélkül – célunk, hogy ezeket is folyamatosan megújítsuk, és hosszú távon minden utcánk rendezett és biztonságos legyen – mondta a polgármester.
