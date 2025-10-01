„Nem elég jó úton közlekedni, figyeljünk egymásra is” – három utcát adtak át Sukorón (galéria)

Október 1-jén három felújított utcát adtak át Sukorón, ahol a fejlesztések révén a közlekedés biztonságosabbá, a település arculata pedig rendezettebbé vált. Az ünnepélyes átadáson Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke számolt be a tavaly novemberben bejelentett fejlesztések megvalósulásáról és vágták át ünnepélyesen a szalagokat.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Óvoda utca – több mint 56 milliós fejlesztés

Az Óvoda utca felújítása a Top plus pályázat keretében valósult meg. A beruházás összköltsége 54,6 millió forint pályázati támogatásból és 2 millió forint önkormányzati önerőből állt össze.

– Komplex pályázat valósult meg: a nyitott árkok lefedése, új járda és parkolók kialakítása, valamint az úttest szélesítése mind a gyalogos és a gépjárműforgalom biztonságát szolgálja. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az óvoda és iskola környékén a kisgyermekek közlekedése biztonságosabb legyen – emelte ki a polgármester.

- Ez az út valamikor vegyes forgalmú út volt, ahol autók és gyalogosok egy úton közlekedtek – úgy, ahogy – mutatott rá Tessely Zoltán az Óvoda utca felújítása előtti állapotokra. Molnár Krisztián megerősítette: ez az útszakasz kritikus forgalmat bonyolít csúcsidőben, hiszen itt található a polgármesteri hivatal, bölcsőde, óvoda is. Kiemelte: kiváló minőségben és jóval a határidő előtt készült el az útszakasz, amit megköszönt a kivitelező, székesfehérvári Útéppark Kft-nek, melyet a helyszínen Nemes Róbert ügyvezető képviselt.

