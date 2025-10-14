Sóstói Stadion a solymász stadiongazda védelme alatt

Csendes a péntek délelőtt, de sokszor jelentős tömegek is hömpölyögnek a Sóstói Stadionban, annak parkolóiban, lépcsőin és a lelátó szektoraiban. Hogyan készülnek fel erre a nyomásra, mit is csinál egy stadiongazda?

Gyula, a Harris héja is a Sóstói Stadion őrzőinek egyike

Fotó: Szekeres Eszter

Számtalan a feladat a Sóstói Stadionban

Fizikailag 13 ember tartozik hozzám, és számos gondnoki tevékenység, vagyis a takarítás, karbantartás, viszont a pályakarbantartók nem hozzám tartoznak, hanem a klubhoz, de azért gyakran ők is segítenek. Itt nem csak apró karbantartások vannak, mint például egy izzócsere, hanem itt vannak nagyobb gépek is, amiknek a felügyelete, a vezérlése, az irányítása karbantartása komoly feladat és mindezt úgy kell elvégezni, hogy közben a jogszabályi feltételeknek is meg kell felelnünk, ezért ezeket is igyekszünk naprakészen tartani, hogy minden rendben legyen. Hogy példát is mondjak, rajtunk múlik, hogy a meccseken ne legyen probléma gépészeti oldalon, hogy legyen sportvilágítás, megfelelő legyen a hőmérséklet, vagy éppen hogy tökéletes legyen a hangosítás.

Tizenhárom fő és a feladatok

takarítás

karbantartás

gépek felügyelete

sportvilágítás

hőmérséklet szabályozás

kijelző kezelése

hangosítás

Ha mint gazda megérkezik, végignéz a pályán, aztán indul a dolgos nap az irodában, vagy hogyan telik a stadiongazda munkanapja?

Először is, amint megjövök, körülnézek, leginkább az épületfelügyelet gépet szoktam megnézi, hogy van-e hibaüzenet, és ha van, akkor egyből igyekszem reagálni, emellett megnézem az üzeneteket, hátha jeleztek valamit az őrök, hiszen itt 24 órás felügyelet van, és mindig jelzik felém, ha észleltek valami problémát. Mérkőzéseken mindig itt vagyok, vagyunk, mert a gépészeti rész hozzánk tartozik, emellett van egy pár olyan terület, amit mi intézünk, pedig sokan azt gondolják, hogy azok a klub feladatai, Ez például az eredményjelzés, a hangosítás üzemeltetése, illetve a tartalmak kihelyezése az általunk karbantartott, fenntartott tévéhálózati rendszerre.

Az emberek jobban ügyelnek a környezetükre

Most gyönyörű a lelátó, a felhajtott ülőlapok hozzásimulnak a hasonlóan piros vagy kék támlákhoz, a fű sávosan zöld és sehol semmilyen szennyeződés. Mi a helyzet a mérkőzések után a szeméttel, a poharakkal az olajos magvakkal?