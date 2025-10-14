2 órája
Sóstói Stadion a solymász stadiongazda védelme alatt
A smaragdzöld fűszálakra piros és kék székek néznek. Az üres Sóstói Stadion csendes, a madár se jár arra. Hogy a számtalan épületet megrongáló galambcsapatok máshol ütöttek tanyát, az csak Szekeres Eszter stadiongazdának és Gyulának köszönhető. Az egyik a solymász, a másik az ő kis madárkája.
Csendes a péntek délelőtt, de sokszor jelentős tömegek is hömpölyögnek a Sóstói Stadionban, annak parkolóiban, lépcsőin és a lelátó szektoraiban. Hogyan készülnek fel erre a nyomásra, mit is csinál egy stadiongazda?
Számtalan a feladat a Sóstói Stadionban
Fizikailag 13 ember tartozik hozzám, és számos gondnoki tevékenység, vagyis a takarítás, karbantartás, viszont a pályakarbantartók nem hozzám tartoznak, hanem a klubhoz, de azért gyakran ők is segítenek. Itt nem csak apró karbantartások vannak, mint például egy izzócsere, hanem itt vannak nagyobb gépek is, amiknek a felügyelete, a vezérlése, az irányítása karbantartása komoly feladat és mindezt úgy kell elvégezni, hogy közben a jogszabályi feltételeknek is meg kell felelnünk, ezért ezeket is igyekszünk naprakészen tartani, hogy minden rendben legyen. Hogy példát is mondjak, rajtunk múlik, hogy a meccseken ne legyen probléma gépészeti oldalon, hogy legyen sportvilágítás, megfelelő legyen a hőmérséklet, vagy éppen hogy tökéletes legyen a hangosítás.
Tizenhárom fő és a feladatok
- takarítás
- karbantartás
- gépek felügyelete
- sportvilágítás
- hőmérséklet szabályozás
- kijelző kezelése
- hangosítás
Ha mint gazda megérkezik, végignéz a pályán, aztán indul a dolgos nap az irodában, vagy hogyan telik a stadiongazda munkanapja?
Először is, amint megjövök, körülnézek, leginkább az épületfelügyelet gépet szoktam megnézi, hogy van-e hibaüzenet, és ha van, akkor egyből igyekszem reagálni, emellett megnézem az üzeneteket, hátha jeleztek valamit az őrök, hiszen itt 24 órás felügyelet van, és mindig jelzik felém, ha észleltek valami problémát. Mérkőzéseken mindig itt vagyok, vagyunk, mert a gépészeti rész hozzánk tartozik, emellett van egy pár olyan terület, amit mi intézünk, pedig sokan azt gondolják, hogy azok a klub feladatai, Ez például az eredményjelzés, a hangosítás üzemeltetése, illetve a tartalmak kihelyezése az általunk karbantartott, fenntartott tévéhálózati rendszerre.
Az emberek jobban ügyelnek a környezetükre
Most gyönyörű a lelátó, a felhajtott ülőlapok hozzásimulnak a hasonlóan piros vagy kék támlákhoz, a fű sávosan zöld és sehol semmilyen szennyeződés. Mi a helyzet a mérkőzések után a szeméttel, a poharakkal az olajos magvakkal?
Most már nem olyan nagy probléma, mint az elején. Az a tapasztalatom, hogy az emberek egy kicsit jobban ügyelnek a környezetükre. A lelátó korábban borzalmas volt, de most már az is egész rendezett még a mérkőzések végén is. Sokat segített talán a re-pohár rendszer, mert a kezdetek kezdetén, amikor még nem volt ez a visszaváltási lehetőség, rengeteg műanyag szemetünk volt, tényleg nagyon sok. A szotyola és a tökmag héjak kapcsán még nem sikerült jelentősebb előrelépést elérni. Azt gondolom, hogy amíg nem lesz minden beszerezhető mag hántolt, addig ez a probléma fennáll, de azért a maghéjak eltávolítását lényegesen könnyebben tudjuk intézni, mint a sok műanyag szemetet annak idején.
Ragadozómadárral is őrzik a hazai pályát
Aztán eljön a nap vége, amikor elnéptelenedik a lelátó, öntöző sziszeg a gyepen, lekapcsolódnak a fények és szinte mindenki elmegy haza. Mit tesz akkor a stadiongazda? Mi a hobbija és hogyan szolgálja az a lelki feltöltődés mellett a közjót is?
Ez nem egy túl régi hobbi. A dolog úgy kezdődött, hogy nekem már megvolt a vadászvizsga, és egy ismerősöm mondta, hogy le kell tennem a solymász kiegészítő vizsgát, ahhoz, hogy vásárolhassak magamnak madarat és hogy aztán megkezdhessem az igazi solymászkodást. Egyébként gyerekkori álom volt, és nagyon örülök, hogy ez valóra vált. Ahol én éltem gyerekként, ott velünk szemben már azonnal szántóföld volt, vagyis a természet, ami szinte beköszönt az ajtón. És mindig csodáltam az ott köröző ragadozó madarakat, nagyon tetszettek, nagyon szerettem őket hiszen fenséges állatok. Már akkor is lehetett tartani otthon hasonló madarakat, de gyerekként ez lehetetlen küldetésnek számított. Aztán úgy alakult, hogy idejöttem a stadionhoz, és részben maga a stadion igénye indított el ezen az úton.
Hogyan kap indíttatást valaki a solymászathoz egy stadionnak köszönhetően?
Galamb problémáink voltak. Iszonyat sokan voltak, és keresgéltem, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat felszámolni. És akkor jött szembe velem a solymászat. Hogy majd a solymászok repítenek itt egyet-kettőt, és akkor huss, elmenekül az összes galamb. Így aztán kerestem egy szakembert, aki vállalta is, hogy rendet tesz a galambok között. Ő Lóki György, aki erre az útra lökött engem, és sokat segített, így ismerkedhettem nála a madarakkal. Neki sokféle madara van, a szirti sastól kezdve a vándor sólyomig minden, és így derült ki, hogy nekem melyik madár az, ami igazán testhezálló. Nekem a héjázás jött be jobban. Ezek alacsony röptű madarak, sokkal kezesebbek és könnyebb is velük bánni szerintem. A sólyom nagyon gyors madár, nem mintha én lassú gondolkodású lennék vagy ilyesmi, az is lehet, hogy a saját tapasztalatlanságom az oka, de nem nekem nem jött be. A héja, a Harris, főleg az enyém, Gyula, egy rendkívül barátkozós kis madárka, akit sokkal könnyebb és egyszerűbb kezelni. Ha elmegyünk sétálni, akkor én elengedem őt, és ő követ engem szabadon, akár ágról ágra röppenve. A sólyom ezzel ellentétben felköröz a magasba, és onnan indítja a zuhanórepülést, szóval őket edzeni kell, őket nem lehet elvinni sétálni. Nekik kell a tér, és az hogy mehessenek, száguldhassanak.
Volt hogy beterítették a D szektort
Szinte mindenki tudja, hogy probléma van a galambokkal, de mit jelent ez itt, ebben az óriási alapterületű és nagyon magas, nyitott létesítményben?
Több száz galamb volt itt bent az első időszakban. Eleve ideális környezet a stadion a galamboknak, de a meccs közben lehullott magvak is nagyon csábítóan hatnak. A galamb nagyon sok fertőzést tud behurcolni ide is, és a városba is. Tudom, sokan szeretik őket és azt mondják, hogy: – Szegény galambok, hát nekik is kell élni valahol. Igen. Nekik is kell élni valahol, ez igaz, én sem mondom, hogy irtani kellene őket, de betegségeket terjesztenek, főleg az ürülékükkel, és amikor bejöttek a stadionba, akkor a D szektort alaposan megterítették ürülékkel, amit nekünk le kellett mindig mosni. A tető is úgy van kialakítva, hogy van alatta egy háló, hogy ne menjen be alá a madár. Ettől függetlenül volt olyan, hogy néztük, ahogy versenyt repülnek körbe. Azonban ha ottmarad a galamb, mert nem tud kijönni, az nagyon veszélyes, és senkinek sem jó ha később gusztustalan és fertőző dolgok potyognak a nézőkre onnan fentről.
Hogyan kell elképzelni a stadion speciális védelmét? Napos csibékkel teli táska, bőrkesztyű a bal karon, és kezdődhet a galambvadászat?
Azt, hogy Gyula kifejezetten galambra vadásszon, azt nem csináltuk. Már maga a látványa is ijesztő a madarak számára, igaz, nem sokáig tart a riadalom, ezért is kell rendszeressé tenni a megjelenését, és ez nem csak a stadionra igaz, hanem akár egy város esetében is. Egy solymászbemutató az égen hatásos a galambok ellen egy hétig, vagy éppen csak két napig. Galambja válogatja, hogy melyik hogyan szokja meg az ilyen jellegű ingereket, de aztán már jönnek is vissza. Ahhoz, hogy jól működjön a “riasztás” sok gyakorlás szükséges. Alapvetően a madarat meg kell tanítani, hogy hozzám jöjjön, és ennek vannak fázisai. Először van a kézenhordás, melynek során összebarátkozunk, szó szerint. Aztán elkezdünk röpzsinórral dolgozni, majd jöhetnek a rövidebb behívások, például átléptetem egy tárgyra és onnan vissza a kezemre, és aztán növeljük a távolságokat, amikor ez megvan, akkor jön, hogy elengedem. Itt a stadionban is nagyon sokat gyakoroltuk, főleg mikor a vizsgára készültem, hogy elengedjük a madarat, a földre leröppintem, és akkor onnan visszahívom, majd növeljük a távolságot. A galamboknak ennyi is elég volt, hogy bepánikoljanak és elmenjenek, és azért még lekopogom azt asztal lapján, de most már öt éve nem nagyon van galamb a stadionban, néha betéved 3-4 darab.
Gyula havonta többször is riogat
Milyen gyakran jut idő a közös munkára Gyulával a stadionban? Mennyi energiát igényel ez a közös, mindenkinek kellemes és hasznos galambtalanítás?
Nagyon ritkán jut rá időm, de azért igyekszem legalább havi 1-2 alkalommal behozni. Főleg így az őszi időszakban fontos, hogy mozogjon, otthon is szabadon van a röpdében, és ott tud mozogni, de azért a közös munka az igazi. Régen három három madaram is volt. A sólyom nem jött be, és sajnáltam őt, hogy ott ül egész nap, ezért tőle megváltam és egy olyan személyhez került, aki naponta tud vele foglalkozni, és viszi őt bemutatókra. A sólyom mellett volt még egy bagoly is, ám sajnos ő az időjárás miatt elpusztult. Egy mindössze 110 grammos madárka volt, akit kézen vittem iskolákba, óvodákba bemutatóra és persze mindig nagy volt a sikere.
A természet beköszön az ajtón
Említette, hogy csak a különbözeti vizsgát kellett letenni solymászatból, mert a vadászvizsga eleve a rendelkezésre állt. Hogyan és miért lett vadász?
Én eleve természetkedvelő vagyok és persze itt szokott jönni az az ellentét, hogy sokak szerint a vadász az csúnya ember, jön a tüzes fegyverrel és halomra lövöldöz. Én valóban szoktam kijárni vadászni, ez is egy ismerős által érkező szerelem, de nem lövöm halomra az állatokat, hiszen a vadászatnak nem ez a célja. Ha kimegyek vadkározni, főleg tavasszal, kukoricavetés idején, akkor segítek megvédeni a bevetett földeket, és nem is tudom, hogyan csináltam, de még sosem találkoztam a vadkározás során vaddisznóval, szóval nem volt sem vadkár, sem lövés, de máshol lőttem már disznóra. Nem tartozom egy vadászterülethez sem és nem vagyok egyik vadásztársaságnak sem a tagja, én csak szeretem a természete, kint járni benne, és ha már madarak, rajongok a csalogány hangjáért. Tavasszal kinn a lesen az éjszaka megtelik a hangjával, ez feltölt. Én leginkább vendégvadászként járom az erdőt vagy éppen a termőföldeket, szántókat, vagyis az olyan helyeket, ahol beköszön a természet, mint valaha gyermekkoromban, amikor eldöntöttem, hogy ha nagy leszek, solymász leszek.