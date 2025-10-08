10 órája
Nyereményeső a Skandináv Lottón, íme a 41. hét nyerőszámai
Szokatlanul bőkezű volt a szerencse szerda este. Október 8-án a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait sorsolták, több tízezren örülhetnek, de vajon volt telitalálatos?
Alig egy hete vitték el a Skandináv Lottó főnyereményét, akkor a szerencsés csaknem 300 millió forinttal gazdagodott. A 41. héten újabb jelentős összegért, egy lakás áráért játszhattak a játékosok. 71 millió forintot ért a telitalálatos szelvény.
Skandináv lottó 41. játékhetének nyerőszámai
Gépi sorsolás: 10, 12, 17, 21, 23, 27, 28
Kézi sorsolás: 7, 10, 12, 14, 23, 34, 35
Nyeremények:
Telitalálat nem volt
6 találatos: 49 darab egyenként 316.725 Ft-ot fizetett.
5 találatos: 2191 db - 7085 Ft
4 találatos: 34.208 db - 2350 Ft
Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.
