október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

35 perce

Nyereményeső a Skandináv Lottón, íme a 41. hét nyerőszámai

Címkék#Hatoslottó#telitalálatos#Skandináv Lottó#EDDA Művek#sorsolás#koncert#főnyeremény#szerencsejáték

Szokatlanul bőkezű volt a szerencse szerda este. Október 8-án a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait sorsolták, több tízezren örülhetnek, de vajon volt telitalálatos?

Feol.hu

Alig egy hete vitték el a Skandináv Lottó főnyereményét, akkor a szerencsés csaknem 300 millió forinttal gazdagodott. A 41. héten újabb jelentős összegért, egy lakás áráért játszhattak a játékosok. 71 millió forintot ért  a telitalálatos szelvény.

Szokatlanul bőkezű volt a szerencse szerda este. Több tízezren nyertek a Skandináv Lottó október 8-i sorsolásán, de vajon volt telitalálatos szelvény?
Szokatlanul bőkezű volt a szerencse a Skandináv Lottó sorsoláson.
Fotó: Profimedia/illusztráció

Skandináv lottó 41. játékhetének nyerőszámai

Gépi sorsolás: 10, 12, 17, 21, 23, 27, 28

Kézi sorsolás: 7, 10, 12, 14, 23, 34, 35

Nyeremények:

Telitalálat nem volt
6 találatos: 49 darab egyenként 316.725 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 2191 db - 7085 Ft

4 találatos:  34.208 db - 2350 Ft

Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót, szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási. Van még egy jó hírünk! Október 12-én több generáció örök slágereivel érkezik az EDDA Művek zenekar Fejér vármegyébe! Mutatjuk, hogy hol találkozhatsz velük ingyenesen!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu