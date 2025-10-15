2 órája
Telitalálat: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét – ezek a nyerőszámok
Idén immáron 17. alkalommal vitték el a főnyereményt szerda este. A Skandináv lottó október 15-i sorsolásán több mint 143 millió forintot nyert az a szerencsés, aki eltalálta a kihúzott hét számot. Íme a nyerőszámok!
Ha csütörtökön nem megy dolgozni a kollégája, lehet, hogy ez az oka: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét! Több tízezren örülhettek október 15-én ezúttal is, de egy valaki a legjobban. Papp Lili modell, szépségkirálynő és műsorvezető kezei ezúttal telitalálatot hoztak, a sorsolást a Duna TV élőben közvetítette.
Skandináv lottó nyerőszámai a 42. játékhéten
Gépi sorsolás: 8, 10, 11, 15, 18, 22, 28
Kézi sorsolás: 3, 8, 14, 15, 19, 24, 31
Nyeremények:
Telitalálat 1 db volt: 143 420 325 Ft
6 találatos: 61 darab egyenként 258.010 Ft-ot fizetett.
5 találatos: 2480 db - 6345 Ft
4 találatos: 35.154 db - 2320 Ft
Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.
A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót, szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási.