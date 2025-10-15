Telitalálat: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét – ezek a nyerőszámok

Ha csütörtökön nem megy dolgozni a kollégája, lehet, hogy ez az oka: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét! Több tízezren örülhettek október 15-én ezúttal is, de egy valaki a legjobban. Papp Lili modell, szépségkirálynő és műsorvezető kezei ezúttal telitalálatot hoztak, a sorsolást a Duna TV élőben közvetítette.

Íme a Skandináv lottó nyerőszámai október 15-én, valaki nagyon örülhet!

Fotó: Szerencsejáték zrt.

Skandináv lottó nyerőszámai a 42. játékhéten

Gépi sorsolás: 8, 10, 11, 15, 18, 22, 28

Kézi sorsolás: 3, 8, 14, 15, 19, 24, 31

Nyeremények:

Telitalálat 1 db volt: 143 420 325 Ft

6 találatos: 61 darab egyenként 258.010 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 2480 db - 6345 Ft

4 találatos: 35.154 db - 2320 Ft

Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót, szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási.