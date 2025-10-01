október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Szerencsejáték

45 perce

Elvitték a Skandináv lottó főnyereményét!

Címkék#Skandináv lottó#játékhét#ötöslottó főnyeremény#Duna TV#telitalálat#sorsolás#főnyeremény#hatoslottó

Valaki úgy ébredhet reggel, hogy 297 milliót nyert. Ezek voltak a Skandináv Lottó nyerőszámok október elsején.

Kecskés Zoltán

Ha szerda, akkor érkezik a Skandináv Lottó sorsolása, ahol mindig dupla esély kínálkozik (gépi és kézi sorsolás). A szerencsejáték 40. játékhete rögtön egy telitalálattal kezdődött. A sorsolást a Duna TV élőben közvetítette.

skandináv lottó
Skandináv Lottó 39. hetének nyerőszámai.
Forrás: MW

Skandináv lottó 40. játékhetének nyerőszámai

Gépi sorsolás: 6, 7, 8, 13, 17, 23, 31

Kézi sorsolás: 4, 6, 11, 19, 27, 29, 31

egy telitalálat született, 297 millió 912 ezer 575 forintot nyert valaki.

További nyeremények:

6 találatos: 92 darab egyenként 176 415 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 3030 db - 5355 Ft

4 találatos:  41.887 db - 2005 Ft

Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót, szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási.

 

