Elvitték a Skandináv lottó főnyereményét!
Valaki úgy ébredhet reggel, hogy 297 milliót nyert. Ezek voltak a Skandináv Lottó nyerőszámok október elsején.
Ha szerda, akkor érkezik a Skandináv Lottó sorsolása, ahol mindig dupla esély kínálkozik (gépi és kézi sorsolás). A szerencsejáték 40. játékhete rögtön egy telitalálattal kezdődött. A sorsolást a Duna TV élőben közvetítette.
Skandináv lottó 40. játékhetének nyerőszámai
Gépi sorsolás: 6, 7, 8, 13, 17, 23, 31
Kézi sorsolás: 4, 6, 11, 19, 27, 29, 31
egy telitalálat született, 297 millió 912 ezer 575 forintot nyert valaki.
További nyeremények:
6 találatos: 92 darab egyenként 176 415 Ft-ot fizetett.
5 találatos: 3030 db - 5355 Ft
4 találatos: 41.887 db - 2005 Ft
Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.
