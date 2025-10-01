Elvitték a Skandináv lottó főnyereményét!

Ha szerda, akkor érkezik a Skandináv Lottó sorsolása, ahol mindig dupla esély kínálkozik (gépi és kézi sorsolás). A szerencsejáték 40. játékhete rögtön egy telitalálattal kezdődött. A sorsolást a Duna TV élőben közvetítette.

Skandináv Lottó 39. hetének nyerőszámai.

Forrás: MW

Skandináv lottó 40. játékhetének nyerőszámai

Gépi sorsolás: 6, 7, 8, 13, 17, 23, 31

Kézi sorsolás: 4, 6, 11, 19, 27, 29, 31

egy telitalálat született, 297 millió 912 ezer 575 forintot nyert valaki.

További nyeremények:

6 találatos: 92 darab egyenként 176 415 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 3030 db - 5355 Ft

4 találatos: 41.887 db - 2005 Ft

Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót, szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási.