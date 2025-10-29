Szerencsejáték 1 órája

Nyereményeső a Skandináv Lottón, íme a 44. hét nyerőszámai

Két héten belül kétszer vitték el Magyarország egyik kedvenc Szerencsejátékán a főnyereményt. Ennek okán a Skandináv lottó október 29-i sorsolásán joggal bízhattak a játékosok, hogy nem szakad meg ez a jó sorozat.

A 44. héten újabb jelentős főnyereményért, egy lakás áráért játszhattak a játékosok a Skandináv lottón. 70 millió forintot ért ugyanis a telitalálatos szelvény. A szerda esti sorsolást a Duna TV ismét élőben közvetítette. Kihúzták a Skandináv lottószámokat: Nézze meg, megvan-e a hét találata!

Fotó: Illusztráció / Shutterstock A Skandináv lottó 44. játékhetének nyerőszámai Gépi sorsolás: 4, 6, 9, 10, 20, 29, 30 Kézi sorsolás: 4, 15, 18, 20, 21, 29, 32 Nyeremények: Telitalálat nem volt 6 találatos: 62 darab egyenként 230 915 Ft-ot fizetett. 5 találatos: 2113 db - 6775 Ft 4 találatos: 28 263 db - 2620 Ft

Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán!

