Nyereményeső a Skandináv Lottón, íme a 44. hét nyerőszámai

Két héten belül kétszer vitték el Magyarország egyik kedvenc Szerencsejátékán a főnyereményt. Ennek okán a Skandináv lottó október 29-i sorsolásán joggal bízhattak a játékosok, hogy nem szakad meg ez a jó sorozat.

Feol.hu

A 44. héten újabb jelentős főnyereményért, egy lakás áráért játszhattak a játékosok a Skandináv lottón. 70 millió forintot ért ugyanis a telitalálatos szelvény. A szerda esti sorsolást a Duna TV ismét élőben közvetítette.

Dobpergés! Mindenki arra volt kíváncsi, hogy folytatódik-e a hihetetlen sorozat és harmadszorra is elviszik-e a Skandináv lottó főnyereményét?!
Kihúzták a Skandináv lottószámokat: Nézze meg, megvan-e a hét találata!
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Skandináv lottó 44. játékhetének nyerőszámai

Gépi sorsolás: 4, 6, 9, 10, 20, 29, 30

Kézi sorsolás: 4, 15, 18, 20, 21, 29, 32

Nyeremények:

Telitalálat nem volt

6 találatos: 62 darab egyenként 230 915 Ft-ot fizetett.

5 találatos:  2113 db - 6775 Ft

4 találatos: 28 263 db - 2620 Ft
 

Részletek Szerencsejáték zrt. oldalán!

 

